Κίεβο: Νεκρή η γυναίκα που συνδέθηκε με την επίθεση κατά Ουκρανού επιχειρηματία στο Μονακό

Ένα νέο, σκιώδες κεφάλαιο στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό με στόχο τον επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάιεφ άνοιξε μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές των ουκρανικών διωκτικών αρχών, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα Ukrainska Pravda, το θύμα φέρεται να είχε κομβική εμπλοκή στην πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανοκύπριου μεγιστάνα στο Πριγκιπάτο.

Η σορός της γυναίκας, η οποία έφερε θανάσιμο τραύμα από πυροβόλο όπλο, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της 6ης Ιουλίου, γύρω στις 23:00, σε δασώδη περιοχή κοντά στο Κίεβο, γεγονός που καταδεικνύει εγκληματική ενέργεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το θύμα βρισκόταν στο εξωτερικό για περισσότερο από έναν χρόνο, από τις 22 Μαρτίου 2025, και είχε επιστρέψει στην Ουκρανία μόλις την 1η Ιουλίου 2026, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη δολοφονία της.

Οι έρευνες των ουκρανικών αρχών κινήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς, οδηγώντας άμεσα στη σύλληψη δύο υπόπτων. Όπως αποκάλυψε ανώτατη πηγή των αρχών ασφαλείας, πρόκειται για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας και έναν πρώην αξιωματικό της ουκρανικής Αστυνομίας. Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίγεται από τις 29 Ιουνίου, όταν το Πριγκιπάτο του Μονακό συγκλονίστηκε από ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρισκόταν και ο στόχος της επίθεσης, Βαντίμ Γερμολάιεφ, καθώς και μέλη της συνοδείας του. Οι διωκτικές αρχές του Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) να έχει καταγράψει τις κινήσεις του βασικού υπόπτου, ο οποίος εκτιμάται ότι διέφυγε στη γειτονική Γαλλία.

Η Εισαγγελία του Μονακό απέκλεισε άμεσα το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, στρέφοντας τις έρευνες στο οργανωμένο έγκλημα, με τη δικογραφία να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο. Παράλληλα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αρχές του Πριγκιπάτου εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης της επίθεσης με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Βαντίμ Γερμολάιεφ, μία από τις πλέον προβεβλημένες φιγούρες του ουκρανικού επιχειρείν. Γεννημένος στο Ντνίπρο, είναι ο ιδρυτής του ισχυρού βιομηχανικού και εμπορικού ομίλου Alef και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ακινήτων της περιοχής, ενώ στο παρελθόν το όνομά του φιγουράριζε στη λίστα του περιοδικού Forbes Ukraine με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας.

Το 2019, ο Γερμολάιεφ προχώρησε σε αποποίηση της ουκρανικής του υπηκοότητας λαμβάνοντας κυπριακό διαβατήριο. Πρόσφατα, απασχόλησε εκ νέου τη δημοσιότητα μέσω έρευνας της Ukrainska Pravda, η οποία τον κατέτασσε στο αποκαλούμενο «Τάγμα του Μονακό», μια άτυπη λίστα επιφανών Ουκρανών ολιγαρχών και πολιτικών που μετεγκαταστάθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.