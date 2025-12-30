Νέο παραλήρημα Μεντβέντεφ κατά του Ζελένσκι: «Ο χάρος φτάνει σε απόσταση αναπνοής από αυτόν»

Νέες απειλές εξέδωσε σήμερα, Τρίτη (30/12), ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας τον μέσω ανάρτησής του στο Telegram, ότι «ο Χάρος φτάνει σύντομα» στον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι γνωστός για τις ύβρεις που εξαπολύει τακτικά κατά της Ουκρανίας και των συμμάχων της, με τα ξεσπάσματα του να έχουν πυκνώσει ειδικά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του, ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε να πεθάνει «ένας άνθρωπος», υποθετικά αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι εύχεται θάνατο όχι μόνο σε "έναν άνθρωπο", αλλά σε όλους μας και στη χώρα μας. Και όχι μόνο το εύχεται, έχει επίσης διατάξει μαζικές επιθέσεις», έγραψε συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ.

«Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος συχνά φτάνει σε απόσταση αναπνοής από αυτό το παλιοτόμαρο», πρόσθεσε.

Ο Μεντβέντεφ δεν κατονόμασε τον Ζελένσκι, αλλά αντ' αυτού συνέχισε με νέες ύβρεις και προσβολές για να αναφερθεί στον Ουκρανό ηγέτη.

Μετά τον επικείμενο θάνατο του Ζελένσκι, το διατηρημένο πτώμα του θα πρέπει να εκτεθεί «για επιστημονικούς σκοπούς» στο δημόσιο μουσείο Κουνστκάμερα στην Αγία Πετρούπολη, συνέχισε.

Αν και γνωστός προβοκάτορας, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, το υβρεολόγιο του Ρώσου πρώην πρωθυπουργού στη σημερινή ανάρτηση με τίτλο «Σχετικά με τη χρονιά που φεύγει» ξεπέρασε τα δικά του όρια.

Νωρίτερα ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο X, ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

Το «χριστουγεννιάτικο» μήνυμα του Ζελένσκι

Στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό παραμονή Χριστουγέννων, ο Ζελένσκι είπε: «"Μακάρι να πεθάνει", ο καθένας μας μπορεί να το σκέφτεται ενδόμυχα». Δεν ανέφερε όνομα, αλλά θεωρήθηκε ευρέως ότι αναφερόταν στον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε στο μήνυμά του λέγοντας: «Αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία».

Χθες Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση με drones με στόχο την κατοικία του Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διέψευσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για μια τέτοια επίθεση από τον Πούτιν. «Αυτό δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ, ενώ ο ίδιος πρόσθεσε πως «θύμωσε πολύ».