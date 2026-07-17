Με «απευθείας ανάθεση» ο Άντι Μπέρναμ: Έγινε ηγέτης των Εργατικών και ετοιμάζεται για πρωθυπουργία

Ο Άντι Μπέρναμ (Andy Bernard) αναμένεται να αναλάβει σήμερα (17/7) και επίσημα την ηγεσία των Εργατικών, και έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, παίρνοντας τη θέση του Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με το The Independent, σε ομιλία του θα πει ότι «η κυβέρνηση του θα έχει «το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα πράγματα που η πολιτική έχει παραμελήσει» και την «πεποίθηση να υποστηρίξει τα σχέδιά μας».

Ταυτόχρονα, αναμένεται να παρουσιάσει σχέδια με στόχο την οικονομική ανανέωση, τον μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο και την επαναβιομηχάνιση. Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πήρε «μια σειρά από λάθος στροφές τη δεκαετία του 1980» όταν «η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε και η οικονομική εξουσία ιδιωτικοποιήθηκε».

Διαβάστε επίσης: Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» που διεκδικεί την «καρέκλα» του Στάρμερ - Τι καινούργιο φέρνει

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπέρναμ θα πάρει την καρέκλα χωρίς εκλογές, λόγω του συστήματος της Βρετανίας, όπου επιτρέπει στην κυβέρνηση να αντικαθιστά τον επικεφαλής της.