Κινέζα «βασίλισσα» του Bitcoin σχεδίαζε να ιδρύσει βασίλειο: Έκλεβε συνταξιούχους και κρυβόταν στο Λονδίνο

Από σχέδια για ίδρυση δικού της ανεξάρτητου κράτους, στην αυτοεξορία στο Λονδίνο και τη σύλληψη από τις βρετανικές αρχές, η ιστορία της επονομαζόμενης «βασίλισσας του Bitcoin» είναι βγαλμένη από μαύρη κωμωδία.

Η Τσιαν Ζιμίν, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία είχε αγοράσει κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που είχε κλέψει από χιλιάδες Κινέζους συνταξιούχους, πρόκειται να καταδικαστεί αυτή την εβδομάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αφού έφυγε από την Κίνα, μετακόμισε σε μια έπαυλη στο Χάμπστεντ, στο βόρειο Λονδίνο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε έφοδο ένα χρόνο αργότερα και προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Bitcoin και εταιρείες του «αέρα»

Πώς εξασφάλισε η Ζιμίν τα εκατομμύρια που χρειάστηκε για να βγάλει δισεκατομμύρια; Όχι μαζεύοντας πιπέρι στα υψίπεδα της Κίνας πάντως. Η έξυπνη απατεώνας δρούσε με «βιτρίνα» μία εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, ζητώντας χρηματικά ποσά ως «επενδύσεις» για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων.

Πελάτες της, πάνω από 100.000 Κινέζοι, στην πλειονότητά τους συνταξιούχοι, που νόμιζαν ότι επενδύουν τα χρήματά τους στην εταιρεία της, μέσω της οποίας η Ζιμίν απλά επένδυε σε κρυπτονομίσματα.

Στην πραγματικότητα, υπεξαίρεσε τα κεφάλαια, σύμφωνα με την αστυνομία. Καθώς η γυναίκα περιμένει την καταδίκη της, επενδυτές δήλωσαν στο BBC ότι ελπίζουν να λάβουν τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων τους πίσω από τις βρετανικές αρχές.

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Εισαγγελία του Στέμματος και το Ανώτατο Δικαστήριο θα δείξουν συμπόνια», δήλωσε ένα θύμα ονόματι κ. Yu, το οποίο λέει ότι ο γάμος του κατέρρευσε ως αποτέλεσμα της απάτης.

Εξόριστη στη Βρετανία η βασίλισσα του Bitcoin

Η 47χρονη Τσιαν Ζιμίν, έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με πλαστό διαβατήριο τον Σεπτέμβριο του 2017, αφότου η κινεζική αστυνομία ξεκίνησε την έρευνά της .

Μετακόμισε σε μια έπαυλη στις παρυφές του Χάμπστεντ Χιθ, με ενοίκιο άνω των 17.000 λιρών τον μήνα. Για να το πληρώσει αυτό, έπρεπε να μετατρέψει το απόθεμά της σε Bitcoin σε χρήματα που θα μπορούσε να ξοδέψει.

Έτσι, παρίστανε την πλούσια κληρονόμο και προσέλαβε έναν ντελιβερά ως προσωπικό βοηθό της, από τον οποίο ζητούσε να ανταλλάζει, ως μεσίτης, το κρυπτονόμισμα με άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετρητά και ακίνητα.

Σχέδια για κάστρο και δικό της «βασίλειο»

Αλλά η Τσιάν κατέστρωνε ένα πολύ πιο τολμηρό εξαετές σχέδιο, σύμφωνα με το ημερολόγιό της. Οι σημειώσεις της σκιαγραφούν σχέδια για την ίδρυση μιας πολυεθνικής τράπεζας, την αγορά ενός σουηδικού κάστρου, ακόμη και την εξασφάλιση της εύνοιας ενός Βρετανού δούκα.

Ο ο πιο μακρόπνοος στόχος της ωστόσο, ήταν ακόμα πιο εξωφρενικός. Η Τσιαν ονειρευόταν να γίνει βασίλισσα της Λίμπερλαντ, ενός νεοσύστατου κρατιδίου στα Σερβίας και Κροατίας.

Είχε ιδρύσει εταιρεία μέσω της οποίας υπεξαιρέθηκαν χρήματα μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στην πατρίδα της, την Κίνα. Η Lantian Gerui, ή αλλιώς Bluesky Greet στα αγγλικά, ισχυριζόταν ότι χρησιμοποιούσε χρήματα επενδυτών για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη της με το Bitcoin, και στη συνέχεια να επενδύσει σε μια σειρά από πρωτοποριακές τεχνολογικές συσκευές.

Φυσικά, μόνο το πρώτο μέρος της υπόσχεσης ήταν πραγματικό, και μόνος ωφελούμενος ήταν η Τσιαν.

«Όσο περισσότερες πληροφορίες λαμβάναμε για την εμπλοκή της... ότι ήταν στην πραγματικότητα η επικεφαλής της απάτης, όχι απλώς ένα κατώτερο στέλεχος... γινόταν προφανές ότι ναι, είναι πολύ έξυπνη, πολύ χαρισματική, πολύ χειριστική, ικανή να πείσει πολλούς ανθρώπους», δήλωσε στο BBC ο αστυνομικός Τζο Ράιαν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Όταν τελικά συνελήφθη στο Γιορκ, στη βόρεια Αγγλία, τον περασμένο Απρίλιο, η αστυνομία βρήκε επίσης τέσσερα άλλα άτομα στο σπίτι, όπως άκουσε το Δικαστήριο του Σάουθγουορκ κατά την έναρξη της ακρόασης για την επιβολή της ποινής της τη Δευτέρα.

Και οι τέσσερις είχαν μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά για να εργαστούν για την Τσιάν ως οικιακοί βοηθοί, και εργάζονταν παράνομα, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Κατά τη σύλληψή της, η Qian αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι απλώς διέφευγε από την δίωξη της κινεζικής κυβέρνησης κατά επιχειρηματιών κρυπτονομισμάτων, και αμφισβητώντας τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε η κινεζική αστυνομία.

Στη συνέχεια, όμως, στη δίκη της τον Σεπτέμβριο, δήλωσε απροσδόκητα ένοχη για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων.