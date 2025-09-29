Μενού

Κίνηση που τα «λέει» όλα από τη Ρωσία: Αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα βασανιστήρια

Η Ρωσία ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη νομιμοποίηση των βασανιστηρίων.

Reader symbol
Newsroom
Βλαντίμιρ Πούτιν
Βλαντίμιρ Πούτιν | AP
  • Α-
  • Α+

Η Ρωσία επικύρωσε σήμερα, με την υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν, νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση για τα βασανιστήρια, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ