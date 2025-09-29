Κίνηση που τα «λέει» όλα από τη Ρωσία: Αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα βασανιστήρια

Η Ρωσία επικύρωσε σήμερα, με την υπογραφή του Βλαντίμιρ Πούτιν, νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.
Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση για τα βασανιστήρια, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.
