Κιρ Στάρμερ: Δημόσια συγγνώμη για τις σχέσεις διπλωμάτη του με τον Τζέφρι Επστάιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Τζέφρι Επστάιν, καθώς προσπαθούσε να επανεκκινήσει την ηγεσία του που «τρεκλίζει» μετά από μια από τις πιο ταραγμένες μέρες του στην εξουσία.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι λυπάται που πίστεψε όσα ανέφερε ως «ψέματα» που είπε ο διπλωμάτης του στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον, όταν τον διόρισε πρέσβη, καθώς και για τον δημόσιο τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το σκάνδαλο έκτοτε.

Δεν ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο, που διόρισε τον Μάντελσον, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι διατηρούσε σχέση με τον Επστάιν ακόμη και μετά τη φυλάκισή του για εμπορία παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, αναφέρει ο Guardian.

Κιρ Στάρμερ: Παίρνει αποστάσεις από το σκάνδαλο Επστάιν

Η συγγνώμη έρχεται μετά από μια θυελλώδη ημέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου βουλευτές των Εργατικών απείλησαν να επαναστατήσουν για τα σχέδια δημοσίευσης εγγράφων σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον, μετά από περαιτέρω αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Διαβάστε ακόμα: Δώρο αμάξι από τον Ερντογάν στον Σίσι: Θα πάρει και για τον Μητσοτάκη;

Η απειλή της ήττας ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει άλλη μια σειρά από ανατροπές, καθώς οι υπουργοί συμφώνησαν να επιτρέψουν σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή να επιβλέπει τη δημοσίευση των εγγράφων, αντί για ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους.

Αλλά τα γεγονότα της ημέρας κατάφεραν επίσης ένα ακόμη πλήγμα στην εξουσία του πρωθυπουργού, με τους βουλευτές να ζητούν ολοένα και περισσότερο να απολύσει τον επικεφαλής του προσωπικού του, Μόργκαν ΜακΣούινι, ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Είπε την Πέμπτη: «Τα θύματα του Επστάιν έχουν ζήσει με τραύμα που οι περισσότεροι από εμάς μόλις και μετά βίας μπορούσαμε να κατανοήσουμε και πρέπει να το ξαναζήσουν ξανά και ξανά. Έχουν δει την λογοδοσία να καθυστερεί».

«Θέλω να πω το εξής. Λυπάμαι – λυπάμαι για ό,τι σας συνέβη, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία απέτυχαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα, και λυπάμαι που ακόμα και τώρα είστε αναγκασμένοι να παρακολουθήσετε αυτή την ιστορία να ξετυλίγεται δημόσια για άλλη μια φορά.»

Επιδιώκοντας να επαναβεβαιώσει τη φήμη του για την ακεραιότητά του στο αξίωμα, ο Στάρμερ πρόσθεσε: «Μπήκα στην πολιτική επειδή ήθελα να αλλάξω τη χώρα μας προς το καλύτερο, να την κάνω πιο δίκαιη, ασφαλέστερη, πιο σίγουρη».