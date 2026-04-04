Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν σε πετροχημικό συγκρότημα

Αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές στο πετροχημικό συγκρότημα Bandar Imam, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να φαίνεται να κλιμακώνεται, ακόμη περισσότερο.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι το πετροχημικό συγκρότημα, στη νότια περιοχή Κουζεστάν, επλήγη από αεροπορική επιδρομή και υπέστη ζημιές.
Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στοχεύουν την πετροχημική ζώνη, επεσήμανε, από πλευράς του, ο κυβερνήτης του Κουζεστάν.
Ο ίδιος ενημέρωσε πως στόχος ήταν οι πετροχημικές εταιρείες Fajr 1 και 2, καθώς και άλλες κοντινές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.
