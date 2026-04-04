Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν σε πετροχημικό συγκρότημα

Αεροπορική επιδρομή προκάλεσε ζημιές στο πετροχημικό συγκρότημα Bandar Imam, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να φαίνεται να κλιμακώνεται, ακόμη περισσότερο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι το πετροχημικό συγκρότημα, στη νότια περιοχή Κουζεστάν, επλήγη από αεροπορική επιδρομή και υπέστη ζημιές.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 U.S./Israeli strikes targeted multiple petrochemical facilities in Mahshahr, southwestern Iran, including the Fajr, Abu Ali, Bandar Imam, Rijal, and Amir Kabir plants, per local media and officials. pic.twitter.com/RoIa5ZIqCM — The Daily News (@DailyNewsJustIn) April 4, 2026

Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στοχεύουν την πετροχημική ζώνη, επεσήμανε, από πλευράς του, ο κυβερνήτης του Κουζεστάν.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως στόχος ήταν οι πετροχημικές εταιρείες Fajr 1 και 2, καθώς και άλλες κοντινές εγκαταστάσεις.

BREAKING: Major escalation 🚨🚨Heavy U.S. and Israeli airstrikes have targeted the Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone in southern Iran. This is one of Iran’s major oil infrastructures.



Multiple explosions were reported ng Marun, Karoun, Bandar Imam, Amir Kabir, Razi… pic.twitter.com/DrlfPrWmuo — Reality Index (@Reality_Index) April 4, 2026

Παράλληλα, βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.

Iran’s Tasnim news agency is reporting that a projectile has struck near the Bushehr nuclear plant, in southwest Iran, killing one person.



Read more: https://t.co/2vx7QggdRm pic.twitter.com/XN1paIrK59 — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 4, 2026