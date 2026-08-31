Κλοπή για πολύ μερακλήδες: Αφαίρεσαν 18.000 λίτρα μπύρας και η ζυθοποιία απαντά με περίσσιο χιούμορ

Ζυθοποιία στις ΗΠΑ κάνει έκκληση, μέσω social media, για τον εντοπισμό μεγάλου φορτίου μπύρας, το οποίο εκλάπη προ ημερών από κέντρο διανομής στην Καλιφόρνια. Μάλιστα, προσφέρουν αμοιβή για την ανάκτηση του αφρώδους φορτίου.

«ΕΚΛΑΠΗ» ανακοίνωσε η επιχείρηση Pabst Brewing Company μετά την αρπαγή συνολικά 18.144 λίτρων μπύρας. «Στον κλέφτη: δεν σε κατηγορούμε που ήθελες να κομπάσεις για το πόση PBR έχεις, αλλά ευχόμαστε να την είχες αποκτήσει με νόμιμα μέσα».

Ο δράστης φαίνεται ότι παρουσίασε πλαστά έγγραφα για να μπορέσει να πάρει το φορτίο με την μπύρα, αξίας περίπου 22.000 ευρώ, που προοριζόταν για το Σαν Ντιέγκο.

Η Pabst δήλωσε πως «είναι πολύ σοβαρή» όσον αφορά στο «γελοίο» περιστατικό και δίνει μέχρι και αμοιβή για να ανακτήσει το προϊόν της. Δεν έχει διευκρινιστεί το ακριβές ποσό που προσφέρεται.

«Καταλαβαίνουμε πόσο γελοίο ακούγεται, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια και είμαστε σοβαροί» ανακοινώθηκε, ειδικότερα, μέσω social media.

Η Pabst έθεσε και ένα χρονικό όριο για την επιστροφή της μπύρας: «Έχετε ακριβώς 18 μέρες και 44 λεπτά» αναφέρθηκε. Αν αναρωτιέστε γιατί δόθηκε τόσος χρόνος, φαίνεται ότι αφορά στην ημερομηνία «γέννησης» της ζυθοποιίας, το 1844.

Αυτή ήταν η δεύτερη κλοπή που έλαβε χώρα στο ίδιο κέντρο διανομής, την ίδια μέρα, όπως έχει γίνει γνωστό από την αστυνομία. Η έρευνα φαίνεται να δείχνει πως οι δράστες ήταν ίδιοι.

Στο πρώτο περιστατικό, ένα φορτίο αξίας 39.000 ευρώ παρελήφθη από την αποθήκη αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Μία ώρα αργότερα, οι δράστες πήραν και την μπύρα.

«Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών» ξεκαθάρισαν οι Αρχές.

Σημειώνεται πως και στις δύο περιπτώσεις εκλάπη μπύρα, αλλά διαφορετικών εταιριών.