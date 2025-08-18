Ώρες πριν την κομβική συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος Τραμπ έχει ρίξει την «μπάλα στο γήπεδο» του Ουκρανού προέδρου, για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι νουθεσίες που κάνει ο Τραμπ μέσω social media στον Ουκρανό ηγέτη, δημιουργούν έντονη αντίθεση με το κόκκινο χαλί που έστρωσε μέρες νωρίτερα για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, συνοδευόμενος από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, επισκέπτεται την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν πιθανές οδούς τερματισμού του πολυετούς πολέμου.

Νουθεσίες Τραμπ και απάντηση Ζελένσκι

Όπως έχει γίνει γνωστό, η τελετή για την υποδοχή Ζελένσκι θα είναι λιτή και απέριττη, σηματοδοτώντας πως οι δύο μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία και ΗΠΑ, δεν τον θεωρούν ισότιμο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι έχει αποτελέσει χρόνια πρόβλημα για τις δύο υπερδυνάμεις, καθώς τηρεί σκληρή γραμμή επιστροφής όλων των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής.

Ο Τραμπ φάνηκε να θέτει τους όρους για τις συνομιλίες της Δευτέρας σε ανάρτηση στο Truth Social, δημιουργώντας έναν ενδεχομένως τεταμένο τόνο για τη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά», έγραψε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα, πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά, και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι έστειλε το δικό του μήνυμα λίγο αργότερα, επαναλαμβάνοντας ότι «όλοι μοιραζόμαστε μια ισχυρή επιθυμία να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα και αξιόπιστα», αναφερόμενος στις δικές του παραμέτρους σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

«Η ειρήνη πρέπει να είναι διαρκής», έγραψε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X. «Όχι όπως ήταν πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραδώσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολικής μας περιοχής -μέρος του Ντονμπάς- και ο Πούτιν απλώς το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση.

Οι ισορροπίες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε πως ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια συμφωνία εάν η Ουκρανία παρέδιδε την ανατολικότερη περιοχή Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων που δεν ελέγχει η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η Ουκρανία θα έχανε βασικές αμυντικές θέσεις και θα ήταν πιο ευάλωτη σε ρωσικές επιθέσεις στο μέλλον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα συμπεριλάμβανε μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τις προσπάθειες του Τραμπ, κάτι για το οποίο στοχοποιήθηκε μετά την προηγούμενη ανταλλαγή τους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ συγκάλεσε τη συνάντηση της τελευταίας στιγμής της Δευτέρας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ μετά από μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τον Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος, είχε παρουσιάσει αυτές τις συνομιλίες ως ένα άνοιγμα για πιθανές τριμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι - αλλά έληξαν χωρίς συμφωνία στο τραπέζι και χωρίς καμία εκεχειρία στον ορίζοντα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ομολόγους του μετά τη συνάντηση αυτή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να καταλήξουμε απευθείας σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, η οποία συχνά δεν ισχύει».

Πηγές: Politico / BBC