Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πολωνία, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τα ρωσικά drones, με αποτέλεσμα να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια.

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», όπως ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω X.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που μπήκαν στον εναέριο χώρο της, εν μέσω ρωσικής επιδρομής στο δυτικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, κι ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε επεισόδιο αυτής της φύσης από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Tο αεροδρόμιο Chopin της πρωτεύουσας της Βαρσοβίας, ενημερώνει ότι ο εναέριος χώρος είναι προσωρινά κλειστός λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Πολωνία έκλεισε ήδη τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Chopin. Αεροδρόμιο στη Βαρσοβία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ Διοίκηση.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ως αποτέλεσμα της υπό ρωσική ηγεσία στρατιωτικές ασκήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, γνωστές με την κωδική ονομασία «Zapad» έχουν σημάνει συναγερμό σόχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε Λιθουανία και Λετονία, «επίσης έδαφος του ΝΑΤΟ», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ολλανδικά F-35 «ανέλαβαν δράση» πάνω από την ανατολική Πολωνία, σύμφωνα με αναρτήσεις.

The Kremlin's Zapad 2025 military drills kick off this week, the first since Russia's full-scale invasion of Ukraine.



And NATO is watching very carefully to see if the drills give any clues about a future Russian offensive. https://t.co/3cY2yEnUHE — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 8, 2025

«Επίθεση που απείλησε την ασφάλεια των πολιτών μας»

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια Πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

«Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania. Podobnie jest w 10 innych województwach.… pic.twitter.com/qYI0Nb2dL7 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 8, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει άμυνες κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Μπαράζ κατά της δυτικής Ουκρανίας

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Από τις 03:15 GMT, ολόκληρη η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών Βόλιν και Λβιβ, που συνορεύουν με την Πολωνία , είχαν δεχθεί αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Νωρίτερα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, απειλώντας την πόλη Ζαμόσκ, αλλά στη συνέχεια η ανακοίνωση αφαιρέθηκε από την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, δύο ρωσικά drones καταρρίφθηκαν αφού διείσδυσαν 50 χιλιόμετρα σε πολωνικό έδαφος και έφτασαν στην πόλη Ζάμοσκ, στην ανατολική Πολωνία.

Videos emerge of one of the #Russian Shahed drones remains that fell in civilian neighborhood in #Poland.



Locals report authorities at the site with military personnel seen.



Additional drone is reportedly flying through #Belarus towards Poland with 🇧🇾 fighter jets after it. pic.twitter.com/ulqUFZNnKi — Oleks Taran (@ollleks) September 10, 2025

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας κύματα εχθρικών UAVs πλήττουν κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και νότο και τη δύση.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

«Πράξη πολέμου»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι η Ρωσία «επιτέθηκε στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ», με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μιλώντας για «πράξη πολέμου».

Από την αμερικανική αντιπολίτευση, ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταδεικνύουν ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά της Δύσης να προστατεύσει την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής».

«Μετά τη σφαγή που συνεχίζει ο Πούτιν την Ουκρανία, «αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», τόνισε στο X.

