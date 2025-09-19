Κόλαφος φον ντερ Λάιεν προς τη Ρωσία: «Πρόδωσε την πλήρη απαξία της για τη διπλωματία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα (19/9) ότι η Ρωσία «προδώσει όλο το εύρος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο».

Η κα φον ντερ Λάιεν αναφερόταν σαφώς στις άνευ προηγουμένου κλίμακας ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία, ακόμα και σε κεντρικά κυβερνητικά κτίρια, που έχουν αφήσει δεκάδες νεκρούς.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο που έπληξαν το γραφείο της ΕΕ στην πρωτεύουσα, και στις εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Φον ντερ Λάιεν: Νέα «λίστα» εμπάργκο για Ρωσία

«Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων έρχεται ως απάντηση σε αυτή την «κλιμάκωση» από τον Πούτιν, εξήγησε, καθώς περιέγραψε τα βασικά στοιχεία των προτεινόμενων μέτρων. Λέει ότι η ΕΕ θέλει να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές.

118 επιπλέον σκάφη από τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» θα προστεθούν στον κατάλογο κυρώσεων, ο οποίος συνολικά ανέρχεται σε 560 σκάφη.

Πρόσθεσε ότι «οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας Rosneft και Gazpromneft θα τεθούν πλέον σε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών» και «άλλες εταιρείες θα τεθούν επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων».

Το κρίσιμο είναι ότι το νέο πακέτο θα στοχεύει επίσης «διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, πετροχημικές εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας» που φέρονται να «αγοράζουν πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων».

«Μέσα σε τρία χρόνια, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 90%. Τώρα γυρίζουμε σελίδα για τα καλά», είπε.

Το πακέτο θα εξετάσει επίσης το κλείσιμο «των οικονομικών παραθύρων», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι θα επισπεύσει «την απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον τράπεζες στη Ρωσία και σε τράπεζες σε τρίτες χώρες».

Το πακέτο θα «προσθέσει επίσης νέους άμεσους περιορισμούς εξαγωγών για είδη και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης», με 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες να επηρεάζονται.

«Αυτές οι εταιρείες παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα. Σε έναν πόλεμο που καθοδηγείται από την καινοτομία, η διακοπή της πρόσβασης της Ρωσίας σε βασικές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Πάνω απ 'όλα, όταν πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι ενώ τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν θα αγγιχτούν», η Ουκρανία θα λάβει δάνεια αποζημιώσεων, τα οποία θα αποπληρωθούν από μελλοντικές ρωσικές αποζημιώσεις. «Θα υποβάλουμε σύντομα μια πρόταση», είπε.

«Αντιμέτωπη με την κλιμάκωση της έντασης από τη Ρωσία, η Ευρώπη ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τερματίσουμε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο»., κατέληξε.