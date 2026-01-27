Κόλαφος ο Τζίμι Κίμελ για Τραμπ και ICE: «Νιώθω άρρωστος - Αυτός είναι ο νόμος και η τάξη που ψηφίσατε»

Αν και στην αρχή της χρονιάς, ο Τζίμι Κίμελ είχε παρα λίγο αποχωρήσει από την εκπομπή του λόγω Τραμπ, παραμένει ασταμάτητος και συνεχίζει να επικρίνει την αμερικανική κυβέρνηση. Στη χθεσινή εκπόμπή του μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μινεσότα.

Ο παρουσιαστής είπε ότι ένιωσε «σοκαρισμένος και άρρωστος» μετά τα νέα του Σαββατοκύριακου από τη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο νοσοκόμο ΜΕΘ Άλεξ Πρέτι ενώ τους βιντεοσκόπησε.

«Μόνο η μία φρικαλεότητα μετά την άλλη διαπράττεται από αυτή τη συμμορία κακώς εκπαιδευμένων, με ντροπιαστική ηγεσία, που φορούν μάσκες», είπε ο Κίμελ. «Και αυτό είναι: Είναι μπράβοι που διαπράττουν άθλιες, άκαρδες, ακόμη και εγκληματικές πράξεις, και είναι αηδιαστικό να το βλέπεις».

Ο Κίμελ είπε ότι το βίντεο δείχνει «ξεκάθαρα» ότι η Πρέτι «εκτελέστηκε από την ICE» και στη συνέχεια έθεσε μια καταδικαστική ερώτηση προς τους υποστηρικτές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτός είναι ο νόμος και η τάξη για την οποία ψηφίσατε αν ψηφίσατε υπέρ αυτού;» ρώτησε.

Τζίμι Κίμελ: «Το σχέδιο είναι να συνεχιστεί αυτό σε κάθε πόλη που δεν ψήφισε Τραμπ;»

Είπε ότι έχει οικογένεια στη Μινεάπολη που φοβάται να πάει στη δουλειά και να πάει τα παιδιά της στο σχολείο. «Πώς τελειώνει αυτό; Ποιο είναι το σχέδιο εδώ; Είναι το σχέδιο να συνεχιστεί αυτό σε κάθε πόλη που δεν ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ;» ρώτησε. «Πιστεύει κανείς από οποιαδήποτε πλευρά ότι αυτή είναι καλή ηγεσία;»

Επίσης, κατήγγειλε τη δεξιά για υποκρισία, καθώς πολλές συντηρητικές προσωπικότητες υπερασπίστηκαν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που πυροβόλησαν την Πρέτι.

«Αν επρόκειτο για μια ομάδα τρανς κολυμβητών που πυροβολούσαν έναν άντρα επειδή έβγαλε βίντεο με κινητό τηλέφωνο, θα ζέσταινες τις ηλεκτρικές καρέκλες αυτή τη στιγμή», είπε. «Παραδεχτείτε το. Θα το κάνατε. Ας σταματήσουμε πια τις μ@@@@@@ς».

Ο Κίμελ άφησε μια βαθιά ανάσα τουλάχιστον δύο φορές καθώς μιλούσε για την Πρέτι, συμπεριλαμβανομένης και της στιγμής που έδειξε ένα βίντεο του άνδρα στη δουλειά, τιμώντας έναν ασθενή που μόλις είχε πεθάνει.