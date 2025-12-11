Κόλαφος ΟΗΕ για Βενεζουέλα: Καταλογίζει «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Η Μπολιβαριανή Εθνοφρουρά (GNB) στη Βενεζουέλα, μια στρατιωτική δύναμη αρμόδια για τη δημόσια τάξη, κρίνεται ένοχη για «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», υποστήριξε σήμερα στην τελευταία έκθεσή του ο ΟΗΕ.

Αποστολή του οργανισμού υποστήριξε ότι μέλη της GNB διέπραξαν εκτελέσεις, «αυθαίρετες συλλήψεις, σεξουαλικές και σεξιστικές βιαιότητες, καθώς και πράξεις βασανιστηρίων και άλλες ωμές, απάνθρωπες ή υποτιμητικές ενέργειες εναντίον ανθρώπων από το 2014 στο πλαίσιο στοχευμένων πολιτικών διώξεων».

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο ΟΗΕ επεξέτεινε την παρακολούθηση της κατάστασης στη Βενεζουέλα με τη δημιουργία από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αυτής της ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής αποστολής, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Βενεζουέλα: Η αιμοσταγής Εθνοφρουρά του Μαδούρο

Η αποστολή αυτή, η οποία δεν ομιλεί εξ ονόματος του οργανισμού, τεκμηρίωσε γεγονότα που, σύμφωνα με την ίδια, «καταδεικνύουν το ρόλο της GNB σε μια συστηματική και συντονισμένη καταστολή με στόχο τους αντιπολιτευόμενους ή αυτούς που εκλαμβάνονται ως τέτοιοι, κάτι που συμβαίνει εδώ και πάνω από μια δεκαετία», κατήγγειλε η Μάρτα Βαλίνιας, πρόεδρος της αποστολής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο, περιλαμβανομένων της GNB και της αστυνομίας, κατηγορούνται τακτικά για καταχρήσεις, κυρίως στη διάρκεια της καταστολής διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και πολυάριθμες χώρες της λατινικής Αμερικής δεν αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2024, που επέτρεψαν στον πρόεδρο Μαδούρο να συνεχίσει με μια τρίτη εξαετή θητεία. Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κατηγορεί την εξουσία για νοθεία.

Στη διάρκεια των διαμαρτυριών του 2014, του 2017, του 2019 και του 2024, η GNB «έκανε υπερβολική χρήση βίας, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας με ακατάλληλο τρόπο θανατηφόρα και μη θανατηφόρα όπλα», προσθέτει η αποστολή σ'αυτή την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Γενεύη.

Αναφέρεται επίσης σε «μαζικές αυθαίρετες και στοχευμένες συλλήψεις», καθώς και σε πράξεις βίας στις εγκαταστάσεις της GNB.

«Βασανιστήρια, κακομεταχειρίσεις και σεξουαλικές βιαιότητες που επαληθεύσαμε -περιλαμβανομένων επιθέσεων και βιασμών- δεν είναι μεμονωμένα επεισόδια. Εντάσσονται σ' ένα μοντέλο καταχρήσεων με στόχο τα θύματα να τιμωρηθούν και να σπάσουν», διαβεβαίωσε η Βαλίνιας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επιμονή αυτών των καταχρήσεων μαρτυρεί «ανεπάρκειες» του πολιτικού συστήματος και ευθύνη της Βενεζουέλας που, όπως λένε, «συνέβαλαν στην ενίσχυση της ατιμωρησίας».