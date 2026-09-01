Κολομβία: Η κοκαΐνη είναι το πρώτο εξαγωγικό προϊόν - Ξεπέρασε και το πετρέλαιο

Οι παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης ξεπέρασαν τις πωλήσεις αργού πετρελαίου για πρώτη φορά και αποτελεί η μεγαλύτερη εξαγωγή της Κολομβίας, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου EAFIT με έδρα το Μεντεγίν.

Η μελέτη εκτιμά τις παράνομες εξαγωγές κοκαΐνης της Κολομβίας στα 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ξεπερνώντας τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που παράγονται από τη βιομηχανία πετρελαίου. Η αύξηση υπογραμμίζει τη θέση της Κολομβίας ως του κύριου παραγωγού κοκαΐνης στον κόσμο, υπεύθυνου για περίπου το 70% της παγκόσμιας προσφοράς.

Η έκρηξη του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών ξεχωρίζει έντονα σε σχέση με τους κύριους νόμιμους τομείς εξαγωγών της Κολομβίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές του EAFIT, ο άνθρακας κατατάσσεται ως ο τρίτος μεγαλύτερος πυλώνας εξαγωγών με 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενος από τις νόμιμες εξαγωγές χρυσού με 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια και την παράνομη εξόρυξη χρυσού με 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Το εμπόριο κοκαΐνης έχει αυξηθεί και αντιπροσωπεύει περίπου το 4,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Κολομβίας. Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι κατά την τελευταία δεκαετία, η παράνομη οικονομία της κοκαΐνης επεκτάθηκε από 0,8% του ΑΕΠ το 2013 σε πάνω από 4% το 2024.

Διπλασιάστηκε η ετήσια παραγωγή κοκαΐνης

Η ετήσια παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία δεκαπλασιάστηκε από λιγότερους από 300 μετρικούς τόνους το 2013 σε σχεδόν 3.000 μετρικούς τόνους το 2024.

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς πώς τα περιθώρια κέρδους πολλαπλασιάζονται εκθετικά κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού της διακίνησης.

Στις αγροτικές περιοχές της Κολομβίας, ένα κιλό ακατέργαστων φύλλων κόκας κοστίζει περίπου 468 δολάρια. Μόλις υποβληθεί σε επεξεργασία σε παράνομα εγχώρια εργαστήρια, η αξία ενός κιλού υδροχλωρικής κοκαΐνης αυξάνεται στα 1.400 δολάρια.

Καθώς οι κολομβιανές εγκληματικές ομάδες επεκτείνουν ολοένα και περισσότερο την εμβέλειά τους σε διεθνή δίκτυα διανομής εκτός της χώρας, τα κέρδη τους πολλαπλασιάζονται. Η μέση σταθμισμένη ως προς τον όγκο τιμή για τα κολομβιανά καρτέλ φτάνει σχεδόν τα 5.920 δολάρια ανά κιλό κατά την εξαγωγή, ενώ οι τιμές χονδρικής σε αγορές προορισμού όπως η Ευρώπη μπορούν να ξεπεράσουν τα 78.000 δολάρια ανά κιλό.

Αυτή η βαθιά ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού επιτρέπει στα εγχώρια εγκληματικά συνδικάτα να αποκομίζουν υψηλά περιθώρια κέρδους που δημιουργούνται στο εξωτερικό, ενισχύοντας τον κυρίαρχο ρόλο της διακίνησης ναρκωτικών στην οικονομία της Κολομβίας.