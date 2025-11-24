Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, όταν δύο επιβάτες έτρεχαν στον αεροδιάδρομο για να προλάβουν το αεροπλάνο που μόλις είχαν χάσει. Μάλιστα, έκαναν σήμα στον πιλότο να ανοίξει τις πόρτες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο αεροδρόμιο της Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει δύο Ρουμάνους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δύο επιβάτες είχαν αργήσει και βλέποντας το αεροπλάνο να ετοιμάζεται να απογειωθεί, ενεργοποίησαν τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ώστε το σκάφος να καθηλωθεί.

Διαβάστε ακόμα: «Έπαιζαν ξύλο μέσα στο αεροπλάνο» - Πρώην αεροσυνοδός αφηγείται τα πιο ακραία περιστατικά που έζησε

Στη συνέχεια βγήκαν στον αεροδιάδρομο και έτρεξαν προς το αεροπλάνο, φωνάζοντας στον πιλότο να ανοίξει τις πόρτες για να μπουν.

Ένας φύλακας τους πλησίασε και τους απομάκρυνε από το σημείο, με την αστυνομία αργότερα να τους συλλαμβάνει και να απαγγέλει κατηγορίες.

«Έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για παράνομη είσοδο κατά των ανδρών. Η παραβίαση του νόμου για την ασφάλεια των αερομεταφορών εξακολουθεί να διερευνάται», είπε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Oliver Hünewinckell.

🏃‍♂️🏃Here’s the video of the geniuses who tried to catch their flight in Germany today



Two Romanian passengers can be seen sprinting across the runway, waving their arms at the plane.



If hope were a person 😅 https://t.co/ijQpN8W3je pic.twitter.com/Tsnrf1P0F1 — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025



