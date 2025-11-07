Κομισιόν: Αυστηρότεροι κανόνες για τους Ρώσους που θέλουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ

Αυστηρότερο αρχίζει να γίνεται το πλαίσιο σε όσους Ρώσους υπηκόους θέλουν να εισέλθουν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς κατόπιν απόφασης της Κομισιόν οι ρωσικές αιτήσεις θα υπόκεινται σε ενισχυμένες διαδικασίες επαλήθευσης.

Οι Ρώσοι υπήκοοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για νέα θεώρηση κάθε φορά που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Οι αυστηρότεροι κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου των Ρώσων υπηκόων σχετίζεται με τα αυξημένα περιστατικά σαμποτάζ και την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων.

Όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, η Κάγια Κάλας,Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, «αντιμετωπίζουμε τώρα άνευ προηγουμένου προβλήματα και σαμποτάζ με drones στο έδαφός μας. Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τους πολίτες μας.

Θα ισχύουν πλέον αυστηρότεροι κανόνες για τους Ρώσους υπηκόους που ζητούν βίζα για να ταξιδέψουν στην ΕΕ».

Η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, δήλωσε σχετικά ότι «ο παράνομος και απρόκλητος πόλεμος επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με δολιοφθορές, παραπληροφόρηση και εισβολές με drones στην Ένωση.

Η ΕΕ έχει αυξήσει σταθερά τις προϋποθέσεις εισόδου για τους Ρώσους υπηκόους από την έναρξη αυτής της παράνομης επιθετικότητας. Με την περαιτέρω περιορισμό των κανόνων για τις θεωρήσεις, λαμβάνουμε ένα επιπλέον και απαραίτητο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».