Στους οκτώ ανέρχονται οι ανασυρθέντες από την κατάρρευση δύο κτηρίων των ην Κωνσταντινούπολη, που καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα (22/3).

Συγκεκριμένα. σύμφωνα με το AP, o κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, δήλωσε ότι είχαν ανασυρθεί επτά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται σε κοντινά νοσοκομεία. Το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT ανέφερε ότι ένας όγδοος έχει επίσης σανασυρθεί και έχει σταλεί στο νοσοκομείο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι «να βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί».

Το TRT αναφέρει ότι κανένας από τους επιζώντες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν ήταν διώροφο, το άλλο ένας.

Πολυάριθμα είναι επίσης και τα ασθενοφόρα που βρίσκονται στο σημείο/ Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία.

Υπενθυμίζεται ότι, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της κατάρρευσης αλλά το επικρατέστερο σενάριο είναι η έκρηξη φυσικού αερίου.

