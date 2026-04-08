Κωνσταντινούπολη: Στους 11 οι συλληφθέντες για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των τουρκικών αρχών για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με τον αριθμό των συλληφθέντων να αυξάνεται σημαντικά έπειτα από νέες επιχειρήσεις της αστυνομίας.

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε νέες επιχειρήσεις μετά την επίθεση, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των υπόπτων που έχουν τεθεί υπό κράτηση σε 11. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις, ενώ συνεχίζονται οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για οκτώ από τους υπόπτους συνεχίζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, ενώ οι δύο τραυματισμένοι φερόμενοι ως δράστες αναμένεται να μεταφερθούν στην αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, κατά το ΑΜΠΕ.

Η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας πανικό στους πολίτες και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη χθες, Τρίτη (7/4), στη λεωφόρο Μπουγιουκντερέ, στο Μπεσίκτας, όπου βρίσκεται το κτίριο του ισραηλινού προξενείου. Τρεις δράστες, οι οποίοι έφτασαν με αυτοκίνητο, φέρονται να άνοιξαν πυρ με μακρύκαννα όπλα εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν τραυματισμένοι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η συμπλοκή διήρκεσε αρκετά λεπτά σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, με πολίτες να προσπαθούν να προστατευθούν πίσω από σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Νικομήδεια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματισμένοι δράστες είναι αδέλφια. Για τον δράστη που σκοτώθηκε υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).