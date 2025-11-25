Κοντινές οι σχέσεις του Νόαμ Τσόμσκι με τον Επστάιν: «Πολύτιμη εμπειρία οι συζητήσεις μας»

Η εδώ και καιρό αμφισβητούμενη σχέση του Νόαμ Τσόμσκι με τον Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, μετά από email του Κογκρέσου που αποκάλυψαν ότι ο 96χρονος φιλόσοφος επαινούσε τις αλληλεπιδράσεις τους ως «μια πολύτιμη εμπειρία».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, που δημοσιεύθηκαν στις 12 Νοεμβρίου από Ρεπουμπλικάνους μέλη της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, δείχνουν τον Τσόμσκι να περιγράφει χρόνια «τακτικής επαφής» με τον Επστάιν, που είχε καταδικαστεί το 2008 για παράσυρση ανηλίκων σε πορνεία.

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται μια αχρονολόγητη επιστολή που αποδίδεται στον Τσόμσκι, η οποία φέρει την δακτυλογραφημένη υπογραφή του και τον προσδιορίζει ως βραβευμένο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, μια θέση που ανέλαβε το 2017.

Τσόμσκι: «Πολύτιμη εμπειρία» οι συζητήσεις με τον Επστάιν

Σε αυτήν, ο Τσόμσκι γράφει ότι αυτός και ο Επστάιν συμμετείχαν σε «μακροσκελείς και συχνά εις βάθος συζητήσεις για ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων», προσθέτοντας:

«Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για μένα». Η επιστολή επαινεί τον Επστάιν για το ότι εξήγησε τη λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος «με έναν τρόπο που ο επιχειρηματικός τύπος και τα επαγγελματικά περιοδικά» δεν το είχαν κάνει και τονίζει το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του, ανέφερε ο Guardian.

Ένα παράδειγμα που αναφέρεται στην επιστολή θυμίζει μια συζήτηση σχετικά με τις συμφωνίες του Όσλο, κατά την οποία ο Επστάιν «σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Νορβηγό διπλωμάτη που τις επέβλεπε», πυροδοτώντας μια «ζωντανή ανταλλαγή».

Ο Τσόμσκι είπε επίσης ότι ο Επστάιν κανόνισε μια συνάντηση για αυτόν με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ. Ο Επστάιν, προσθέτει η επιστολή, προσπάθησε «με περιορισμένη επιτυχία» να μυήσει τη σύζυγο του Τσόμσκι, Βαλέρια, στην τζαζ.

Ο θησαυρός των εγγράφων δείχνει επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε στον Τσόμσκι τη χρήση των σπιτιών του στη Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό το 2015. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν διευκρινίζουν εάν ο Τσόμσκι αποδέχτηκε την προσφορά.

Ο Τσόμσκι είχε προηγουμένως παραδεχτεί ότι έλαβε περίπου 270.000 δολάρια από έναν λογαριασμό που συνδεόταν με τον ατιμασμένο παραγωγό, ενώ παράλληλα διευθέτησε την κατανομή των κοινών κεφαλαίων από τον πρώτο του γάμο, αν και έχει επιμείνει ότι ούτε «ούτε ένα σεντ» δεν προήλθε απευθείας από τον Επστάιν .

Ένα email που δημοσίευσαν οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων δείχνει τη σύζυγο του Τσόμσκι να γράφει στον Επστάιν το 2017 για να ζητήσει συγγνώμη που έχασε τα γενέθλιά του και να ελπίζει ότι αυτή και ο Τσόμσκι θα τον ξαναδούν σύντομα.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία. Το ενδιαφέρον για το δίκτυο συνεργατών του έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, εν μέρει λόγω της προεκλογικής δέσμευσης του Ντόναλντ Τραμπ για το 2024 να αποκαλύψει αυτό που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν μια πλήρης λίστα των πελατών του.