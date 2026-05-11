Κόουλ Άλεν: Αθώος δηλώνει ο κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ο Κόουλ Άλεν, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να εισβάλει οπλισμένος στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου , δήλωσε αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για σειρά άλλων αδικημάτων, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, στις 26 Απριλίου ο κατηγορούμενος πέρασε βίαια από τον έλεγχο ασφαλείας, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα, ενώ ο πρόεδρος και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης βρίσκονταν σε άλλο όροφο του ξενοδοχείου. Κατά την εισβολή του άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πράκτορας της Μυστικής υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Η υπεράσπιση του Άλεν έχει ζητήσει την εξαίρεση ανώτερων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς τόσο η Jeanine Pirro όσο και ο Todd Blanche παρευρίσκονταν στο δείπνο τη νύχτα του περιστατικού.