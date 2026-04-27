Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Η απάντηση της Μυστικής Υπηρεσίας για την αίθουσα και το δίκτυο ασφαλείας

Την δική της απάντηση για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έδωσε η Υπηρεσία Μυστικών των ΗΠΑ (USSS), διαβεβαιώνοντας ότι το σημείο ήταν ασφαλές.

Από την απόπειρα του Σαββάτου, άνοιξε ένας μεγάλος διάλογος διεθνώς για το κατά πόσο αποδοτικό είναι το προσωπικό ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου και κατά πόσο το σημείο που έγινε το γεγονός πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας.

Αξιωματούχοι που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της επιχείρησης απάντησαν στους εν λόγω προβληματισμούς. Ανέφεραν στο CBS, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε αρχικά στην αίθουσα, πριν απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς υπήρχαν ειδικές τακτικές ομάδες σε ετοιμότητα.

Μυστική Υπηρεσία: «Στις ΗΠΑ δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον να μπει σε ξενοδοχείο οπλισμένος»

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι ομάδες αυτές βρίσκονταν σε συνεχή ραδιοεπικοινωνία με άλλες δυνάμεις στο πίσω μέρος της αίθουσας, καθώς και με στελέχη σε ρόλο «undercover» εντός του χώρου, τα οποία επιβεβαίωναν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.

«Η αίθουσα ήταν το πιο ασφαλές σημείο εκείνη τη στιγμή», επισημαίνουν οι αξιωματούχοι στον φορέα, υπογραμμίζοντας ότι η παραμονή του προέδρου εκεί δεν ήταν τυχαία αλλά αποτέλεσμα επιχειρησιακής εκτίμησης.

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποτραπεί η είσοδος οποιουδήποτε στο ξενοδοχείο ή η διαμονή του από την προηγούμενη ημέρα, καθώς, όπως αναφέρουν, «στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον να εισέλθει σε ένα ξενοδοχείο οπλισμένος».