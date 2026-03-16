Κούβα: Η άνοδος ενός μέχρι τώρα άγνωστου «Κάστρο» - Το «καβούρι» της Αβάνας που μιλάει κρυφά με τις ΗΠΑ

Ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, εγγονός του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις την Παρασκευή (13/03).

Οι αυξημένες δημόσιες εμφανίσεις του προκαλούν φυσικά ερωτήματα, σύμφωνα με αναλυτές, σχετικά με τον ρόλο του στην ηγεσία της νησιωτικής χώρας, και μάλιστα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν αλλαγή κυβέρνησης στην Αβάνα.

Την Παρασκευή (13/03) το πρωί, ο Ροντρίγκεζ Κάστρο συμμετείχε σε μια συνάντηση που πραγματοποίησε ο Ντίαζ-Κανέλ με ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας και του Συμβουλίου Υπουργών.

Κούβα: Ο ρόλος αυτού του νέου Κάστρο

Αργότερα, παρέστη σε συνέντευξη Τύπου όπου ο Ντίαζ-Κανέλ αναφέρθηκε στις κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις του νησιού και επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του είχε συνομιλήσει με τις ΗΠΑ σχετικά με την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1960 και η οποία έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι εμφανίσεις του Ροντρίγκεζ Κάστρο έγιναν λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση αναφορών ότι φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με το μέλλον του νησιού.

Σύμφωνα με το Axios, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, παρακάμπτοντας τα επίσημα κανάλια της κουβανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές και πολλοί Κουβανοί πιστεύουν ότι ο Ροντρίγκεζ Κάστρο αποκτά δημόσια προβολή και θα μπορούσε μάλιστα να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, καθώς η Κούβα αντιμετωπίζει τεράστια πολιτική και οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ.

Ροντρίγκεζ Κάστρο - Πώς επιδεινώθηκε η κρίση στην Κούβα

Η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας, αποδυναμωμένη από δεκαετίες αμερικανικών κυρώσεων και εμπάργκο, αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών, με τη χώρα να οδεύει προς μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο καθολικός αποκλεισμός εισαγωγών καυσίμων από την κυβέρνηση Τραμπ, έχει ως αποτέλεσμα συνεχείς διακοπές ρεύματος, περιορισμό της λειτουργείας κομβικών υποδομών, όπως των νοσοκομείων, και αναστολή των μεταφορών και των διανομών αγαθών.

Η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου, με την απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η κυβέρνηση του οποίου προμήθευε από καιρό το νησί με πετρέλαιο.

Η διακοπή των σχέσεων της Βενεζουέλας με την Κούβα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης της Αβάνας. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει τη Βενεζουέλα από την αποστολή πετρελαίου στην Κούβα, στραγγαλίζοντας οικονομικά το νησί.

Τώρα, με τις ΗΠΑ να ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στην Κούβα, ο Ροντρίγκεζ Κάστρο, γνωστός ως «το καβούρι» κάνει την εμφάνισή του.

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο, 41 ετών, είναι γιος μιας από τις κόρες του Ραούλ Κάστρο, της Ντέμπορα Κάστρο Εσπίν, και του Λουίς Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέχα, ενός στρατηγού που ηγούνταν του Ομίλου Διοίκησης Επιχειρήσεων (GAESA), ενός ομίλου εταιρειών υπό στρατιωτική διοίκηση.

Ο Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καλέχα, ο οποίος πέθανε το 2022, ήταν ένας από τους στενότερους εμπιστευτικούς του πρώην προέδρου, σύμφωνα με το Associated Press.

«Ο Ραούλ Γκιγιέρμο, ‘el Cangrejo’ (το καβούρι), … έγινε επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Ραούλ, της προσωπικής του ομάδας ασφαλείας. Τελικά, έγινε επικεφαλής αυτού που θα ήταν το κουβανικό αντίστοιχο της Μυστικής Υπηρεσίας».

Φωτογραφίες από το Reuters δείχνουν τον Ροντρίγκεζ Κάστρο να φρουρεί τον 94χρονο παππού του σε διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο ή υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους.

Ο Ροντρίγκεζ Κάστρο είναι ευρέως γνωστός στην Κούβα με το παρατσούκλι «Ραουλίτο», ένα παρατσούκλι που σημαίνει «Μικρός Ραούλ».

Ο 41χρονος είναι επίσης ανιψιός του Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος ηγήθηκε της Κουβανικής Επανάστασης το 1959 και στη συνέχεια διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 1976 έως το 2008.

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα διεθνών σχέσεων Φάουστο Πρετελίν σημείωσε ότι ο Ροντρίγκεζ Κάστρο δεν έχει γνωστό ιστορικό στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας. Η Ντιάνα Κορέα, διευθύντρια του προγράμματος διεθνών σχέσεων στο Tecnológico de Monterrey, πιστεύει ότι η εμφάνισή του στις δημόσιες εκδηλώσεις του Ντίαζ-Κανέλ την Παρασκευή (13/03) υποδηλώνει τόσο την επιρροή που συνεχίζει να ασκεί ο Ραούλ Κάστρο στην κουβανική πολιτική όσο και την εμπιστοσύνη που έχει ο πρώην πρόεδρος στον εγγονό του.