Δικαστήριο στο καντόνι του Βαλέ αποφάσισε την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά όπου τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους.

Η απόφαση ελήφθη μετά την καταβολή εγγύησης 200.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 215.000 ευρώ). Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ήρε την προσωρινή κράτηση, χωρίς να διευκρινίσει αν ο Μορετί έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος.

Όπως και η σύζυγός του Τζέσικα, η οποία δεν είχε προφυλακιστεί, ο Μορετί υπόκειται πλέον σε σειρά περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνου φυγής.

Vor knapp drei Wochen kamen 40 Menschen bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben. Nun kommt der Betreiber vorerst auf freien Fuß. https://t.co/b6zaano7aL — stern (@sternde) January 23, 2026

Μεταξύ αυτών: απαγόρευση εξόδου από την Ελβετία, παράδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και η καταβληθείσα εγγύηση.

Ο Μορετί κρατούνταν από τις 9 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία, που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και 116 τραυματίες.

Το δικαστήριο υπενθύμισε το τεκμήριο αθωότητας και τόνισε ότι, σύμφωνα με την ελβετική ποινική δικονομία, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος μέχρι τη δίκη του, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation φαίνεται πως ξεκίνησε από σπίθες πυροτεχνημάτων εσωτερικού χώρου, οι οποίες άναψαν τον ηχομονωτικό αφρό στο ταβάνι του υπογείου.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες, η τήρηση των κανονισμών και οι ευθύνες των ιδιοκτητών, ενώ η τοπική κοινότητα έχει ήδη παραδεχθεί ότι δεν διενεργούσε ελέγχους πυρασφάλειας στο κτίριο από το 2019.

Οι Ζακ και Τζέσικα Μορετί βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.