Κραν Μοντάνα: «Η πόρτα εξυπηρέτησης του μπαρ ήταν κλειδωμένη» λέει ο ιδιοκτήτης

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με την τραγική υπόθεση του Κραν Μοντάνα στην Ελβετία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε μπαρ της περιοχής και οδήγησε στον θάνατο 40 ατόμων, κυρίως νεαρών σε ηλικία

Ο Γάλλος Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του μπαρ «Le Constellation» στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο, συνελήφθη την Παρασκευή (9/1), στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για την τραγωδία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο συνιδιοκτήτης αποκάλυψε στην ελβετική εισαγγελία πως η πόρτα εξυπηρέτησης του καταστήματος ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες του The Guardian, ισχυρίστηκε ότι άνοιξε την πόρτα με δυσκολία και βρήκε ανθρώπους να ξαπλώνουν πίσω της, σύμφωνα με αποσπάσματα αστυνομικών αναφορών που δημοσίευσαν πολλά γαλλικά και ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε στην εισαγγελία του Valais ότι ανακάλυψε την κλειδωμένη πόρτα αμέσως μετά την θανατηφόρα πυρκαγιά.

«Τα βεγγαλικά είχαν δοκιμαστεί»

Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήρθαν σε επαφή με ηχομονωτικό αφρό που ήταν εγκατεστημένος στην οροφή του υπογείου του καταστήματος.

Επίσης, αμφισβητείται η παρουσία και η προσβασιμότητα των πυροσβεστήρων, καθώς και για το εάν οι έξοδοι του μπαρ ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς.

Διαβάστε επίσης: Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ όπου σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι

«Πάντα προσθέτουμε ένα κερί βεγγαλικών όταν σερβίρουμε ένα μπουκάλι κρασί στην τραπεζαρία», δήλωσε η σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια, Jessica, η οποία αφέθηκε ελεύθερη μετά την ακρόαση της Παρασκευής.

Ο Μορέτι είπε στους ερευνητές ότι είχε πραγματοποιήσει δοκιμές και τα κεριά δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να προκαλέσουν ανάφλεξη στο ηχομονωτικό υλικό.

Παραδέχτηκε μάλιστα ότι αγόρασε τον αφρό από ένα κατάστημα DIY και τον εγκατέστησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την αγορά του καταστήματος το 2015.

«Κενό στο πρωτόκολλο» η παρουσία ανηλίκων στο μπαρ

Σχετικά με την παρουσία πολλών ανήλικων παιδιών στο μπαρ κατά τη στιγμή της τραγωδίας, ο Moretti είπε ότι το κατάστημα απαγόρευε την είσοδο σε άτομα κάτω των 16 ετών και ότι οι πελάτες ηλικίας 16 έως 18 ετών έπρεπε να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ενήλικα.

Ισχυρίστηκε ότι είχε δώσει αυτές τις «οδηγίες» στο προσωπικό ασφαλείας, ωστόσο αναγνώρισε ότι «είναι πιθανό να υπήρξε κάποιο κενό στο πρωτόκολλο».

Το ζευγάρι ιδιοκτήτων είναι ύποπτο για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».