Κραν Μοντανά: Ποινική έρευνα για τους δύο υπεύθυνους του μπαρ - Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι δύο υπεύθυνοι του μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, του μέρους που ξέσπασε η φωτιά την Πρωτοχρονιά έχουν τεθεί υπό ποινική έρευνα, σύμφωνα με την ελβετική εισαγγελία.

Τα αδικήματα για τα οποία είναι ύποπτοι είναι ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και εμπρησμός εξ αμελείας, σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελίας του καντονιού του Βαλέ σήμερα Σάββατο (3/1).

Οι ερευνητές, όπως μεταφέρει ο Guardian πιστεύουν ότι τα πυροτεχνήματα που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας και κρατήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε το μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, σκοτώνοντας περίπου 40 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερα από 100.

Κραν Μοντανά: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 1:30 π.μ. την Πέμπτη (1/1), καταστρέφοντας το μπαρ που ήταν γεμάτο κυρίως με νέους που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Μια εικόνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Παρασκευή φαίνεται να δείχνει την οροφή του υπογείου όπου γινόταν το πάρτι της Πρωτοχρονιάς, η οποία ήταν προφανώς επενδυμένη με αφρώδη ηχομονωτικά πάνελ, τα οποία πήραν φωτιά όταν τα πυροτεχνήματα κρατήθηκαν ψηλά.

Πολλοί από τους τραυματίες ήταν έφηβοι έως 25 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές σχεδίαζαν να διερευνήσουν εάν το ηχομονωτικό υλικό στην οροφή ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς και εάν η χρήση κεριών επιτρεπόταν στο μπαρ.

Η διαδικασία αναγνώρισης των νεκρών και των τραυματιών συνεχίστηκε το Σάββατο, ενώ οι συγγενείς περίμεναν απελπισμένοι για νέα.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές δήλωσαν ότι θα εξετάσουν και άλλα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστήρων και των οδών διαφυγής. Ο ανώτερος εισαγγελέας της περιοχής προειδοποίησε για πιθανές διώξεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ποινική ευθύνη.

Ο ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της περιοχής του Βαλέ, Stéphane Ganzer, δήλωσε το Σάββατο στο δημόσιο ραδιόφωνο SRF ότι «ένα τόσο μεγάλο ατύχημα με πυρκαγιά στην Ελβετία σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε – ίσως το υλικό, ίσως η οργάνωση επί τόπου». Πρόσθεσε: «Κάτι δεν λειτούργησε και κάποιος έκανε λάθος, είμαι σίγουρος για αυτό».

Ο Nicolas Féraud, επικεφαλής του δήμου Crans-Montana, δήλωσε στο ραδιόφωνο RTS ότι είναι πεπεισμένος ότι οι έλεγχοι στο μπαρ δεν ήταν αμελείς, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.