Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί - Σοβαρή καταγγελία από μπάρμαν

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε άλλους 16 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, που προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ελβετική ιστορία.

Σ' αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Δεν έκανε γνωστά ονόματα.

Η αστυνομία έχει πλέον ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά, στη νότια Ελβετία. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

«Η πόρτα ήταν πάντα κλειδωμένη», καταγγέλλει μπάρμαν

Υπενθυμίζεται ότι οι ελβετικές αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένα βεγγαλικά μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας, ωστόσο οι αρχές ερευνούν τους λόγους που το μπαρ μετατράπηκε τόσο γρήγορα σε «παγίδα θανάτου».

Μπάρμαν κατήγγειλε πως υπήρχε και άλλη έξοδος κινδύνου στο υπόγειο, αλλά πως ήταν πάντα κλειδωμένη.

«Υπήρχε μια είσοδος που χρησίμευε και ως έξοδος. Και υπήρχε μια έξοδος κινδύνου. Αλλά όποτε ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη», είπε στη γερμανική bild.

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Οι περισσότεροι ανέβαιναν στην ταράτσα για να καπνίσουν. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος αποθήκης. Υπήρχε ένας καναπές μέσα μπροστά από την πόρτα, και απ’ έξω ήταν πεταμένα αντικείμενα που είχαν απορριφθεί απρόσεκτα» περιέγραψε.

