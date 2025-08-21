Κρατάω Ντονμπάς, παίρνεις Χάρκοβο: Οι απαιτήσεις Πούτιν για ειρήνη με Ουκρανία - Πού έκανε «πίσω»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, και να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ως αδιαπραγμάτευτους όρους μίας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ακόμα περιμένει το Κίεβο να παραμείνει ουδέτερο και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, αναφέρει σήμερα (21/8) το Reuters, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες τα ανώτατα κλιμάκια του Κρεμλίνου.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Ακυρώθηκε το πρόστιμο των 500 εκατ. που του επιβλήθηκε γιατί ήταν «υπερβολικό»

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, και ξόδεψε σχεδόν όλη την τρίωρη συνάντησή τους συλλογιζόμενος πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία.

Οι όροι και οι υποχωρήσεις του Πούτιν

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση «θα ανοίξει, ελπίζουμε, το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία», αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να εξάγει τα βασικά σημεία που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας:

το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς

και το στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το τη Χερσώνα και το Ζαπορίζια στο νότο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς. Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Τι λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

Διαβάστε ακόμα: Στο «φως» απόρρητα αρχεία του Ισραήλ για τη Γάζα: 83% το ποσοστό των νεκρών αμάχων

«Αν μιλάμε για απλή αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένας στρατηγικός στόχος που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση για την ασφάλειά του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της Ρωσίας να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.