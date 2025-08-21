Στο «φως» απόρρητα αρχεία του Ισραήλ για τη Γάζα: 83% το ποσοστό των νεκρών αμάχων

Σε μία αποκάλυψη «βόμβα» προβαίνει ο βρετανικός Guardian, επικαλούμενος δεδομένα από απόρρητη ισραηλινή βάση δεδομένων, που δείχνουν ότι το 83% -περίπου 5 στους 6- των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα ήταν άμαχοι.

Μέχρι τον Μάιο, 19 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ισραηλινοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών κατέγραψαν 8.900 μαχητές της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ως νεκρούς ή «πιθανώς νεκρούς», σύμφωνα με την έρευνα, σε συνεργασία με τοπικά Μέσα.

Εκείνη την περίοδο, 53.000 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα , ένας απολογισμός που περιελάμβανε μαχητές και πολίτες.

Ισραήλ: Τα απόρρητα αρχεία για τη Γάζα

Οι μαχητές που κατονομάζονται στη βάση δεδομένων των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών αντιπροσώπευαν μόνο το 17% του συνόλου, γεγονός που δείχνει ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Αυτή η αναλογία αμάχων προς μαχητές μεταξύ των νεκρών είναι εξαιρετικά υψηλή για τα μέτρα του σύγχρονου πολέμου, ακόμη και σε σύγκριση με συγκρούσεις που είναι διαβόητες για αδιάκριτες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων των εμφυλίων πολέμων στη Συρία και το Σουδάν.

«Αυτό το ποσοστό αμάχων μεταξύ των νεκρών θα ήταν ασυνήθιστα υψηλό, ειδικά επειδή συμβαίνει εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η Therése Pettersson από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα (UCDP), το οποίο παρακολουθεί τις απώλειες αμάχων παγκοσμίως.

Στις παγκόσμιες συγκρούσεις που παρακολουθεί το UCDP από το 1989, οι άμαχοι αποτελούσαν μεγαλύτερο ποσοστό των νεκρών μόνο στη Σρεμπρένιτσα -αν και όχι στον πόλεμο της Βοσνίας συνολικά- στη γενοκτονία στη Ρουάντα και κατά τη διάρκεια της ρωσικής πολιορκίας της Μαριούπολης το 2022, δήλωσε η Pettersson .

Πολλοί μελετητές της γενοκτονίας , δικηγόροι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών ακαδημαϊκών και ομάδων εκστρατείας , λένε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο τη μαζική δολοφονία αμάχων και την επιβολή λιμού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη της βάσης δεδομένων ούτε τα δεδομένα για τους θανάτους της Χαμάς και της PIJ όταν τους απευθύνθηκαν για σχολιασμό τα Local Call και +972 Magazine.

Όταν όμως ο Guardian ζήτησε σχολιασμό για τα ίδια δεδομένα, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποφάσισαν να «αναδιατυπώσουν» την απάντησή τους.

Η απάντηση του Ισραήλ στα στοιχεία

Μια σύντομη δήλωση που στάλθηκε στο Μέσο, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με τη βάση δεδομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ανέφερε ότι «τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο άρθρο είναι λανθασμένα», χωρίς να διευκρινίζει ποια δεδομένα αμφισβήτησε ο ισραηλινός στρατός. Ανέφερε επίσης ότι οι αριθμοί «δεν αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα συστήματα του IDF», χωρίς να διευκρινίζει ποια συστήματα.

Ένας εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο στρατός είχε δώσει διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων.

Η βάση δεδομένων κατονομάζει 47.653 Παλαιστίνιους που θεωρούνται ενεργοί στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της PIJ. Βασίζεται σε προφανώς εσωτερικά έγγραφα των ομάδων που κατασχέθηκαν στη Γάζα, τα οποία δεν έχουν προβληθεί ή επαληθευτεί.

Πολλαπλές πηγές πληροφοριών που είναι εξοικειωμένες με τη βάση δεδομένων δήλωσαν ότι ο στρατός τη θεωρούσε ως τον μόνο έγκυρο απολογισμό των θυμάτων των μαχητών.

Ο IDF θεωρεί επίσης αξιόπιστο τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, σύμφωνα με το Local Call, και ο πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών φάνηκε να τον επικαλείται πρόσφατα, παρόλο που οι Ισραηλινοί πολιτικοί απορρίπτουν τακτικά τους αριθμούς ως προπαγάνδα.