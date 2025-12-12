Κρεμλίνο: Δεν «κλειδώνει» καμία ειρηνευτική συμφωνία χωρίς πλήρη ρωσικό έλεγχο του Ντονμπάς

Το ενδεχόμενο να μην δει ευνοϊκά τις νέες προτάσεις για τον ειρηνευτικό σχέδιο που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία μετά τις πρόσφατες συνομιλίες Ουάσινγκτον-Κιέβου, δήλωσε σήμερα Παρασκευή (12/12), ο σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσακόφ.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία, αργά ή γρήγορα, θα συζητήσει με τις ΗΠΑ για το αποτέλεσμα των συνομιλιών με την Ουκρανία.

Σε βίντεο που ανήρτησε ένας Ρώσος δημοσιογράφος σχετικά με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πιθανή διενέργεια δημοψηφίσματος για τις εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουσακόφ απάντησε ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς ανήκει στη Ρωσία.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αποτελεί βασικό εμπόδιο για να συμφωνηθεί μια ειρηνευτική πρόταση με την Ουκρανία.

Την Τετάρτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία ενός μεταπολεμικού σχεδίου ανοικοδόμησης στις συνομιλίες με τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και με άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προχωράει η εργασία πάνω σε ένα «οικονομικού περιεχομένου έγγραφο» και ότι η Ουκρανία είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική πλευρά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας, έχουν επιδιώξει να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία για τομείς που περιλαμβάνουν σπάνια μέταλλα.

Η Μόσχα έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει προτάσεις για επενδύσεις σε ρωσικές σπάνιες γαίες και ενέργεια.

Ο Ουσακόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια «ενεργή συνεδρία καταιγισμού ιδεών» το Σαββατοκύριακο και ότι το Κρεμλίνο θα εξετάσει το αποτέλεσμα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν εμμένουσες «παρεξηγήσεις» με την Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία, αλλά επικαλέστηκε δήλωση του Ουσακόφ ότι μια εκεχειρία στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από την περιοχή του Ντονμπάς, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Η Kommersant επικαλέστηκε τον Ουσακόφ να λέει σε συνέντευξή του ότι είναι πιθανό, βάσει ενός ειρηνευτικού σχεδίου, μόνο η ρωσική εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στο Ντονμπάς, με τον στρατό της να απουσιάζει από τα τμήματα της περιοχής τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Αν όχι με διαπραγματεύσεις, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλα τα άλλα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από αυτό», φέρεται να είπε ο Ουσακόφ.