Κρεμλίνο για Πολωνία: «Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία χωρίς τεκμηρίωση»

Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου για την κατάσταση με την Πολωνία έρχεται μετά το αίτημα της τελευταίας για ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι θέμα που αφορά το υπουργείο Άμυνας», είπε, σύμφωνα με το Sky News. Όταν ρωτήθηκε για τις κατηγορίες που απευθύνονται στη Μόσχα, ο Πεσκόφ απάντησε: «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις, συνήθως χωρίς να το τεκμηριώνει».

Πολωνία: «Βρήκαμε επτά drones και τμήματα πυραύλου»

Η Πολωνία βρήκε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.