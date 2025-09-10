Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και πότε έχει ενεργοποιηθεί

Την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζήτησε η Πολωνία, μετά τις φερόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας από ρωσικά drones, από τα οποία τουλάχιστον τρία καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τι προβλέπει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Το άρθρο 4 του NATO προβλέπει τα εξής: «Τα μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Διαβάστε ακόμα: Πολωνία: Κινητικότητα στο ΝΑΤΟ για δέουσα απάντηση στη Ρωσία - Απόπειρα πρόκλησης βλέπει ο Τουσκ

Πότε ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας το 1949, το άρθρο 4 ενεργοποιήθηκε συνολικά επτά φορές, όλες τις μετά το 2000. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ:

Στις 10 Φεβρουαρίου 2003, η Τουρκία επικαλέστηκε επίσημα το άρθρο 4, ζητώντας διαβουλεύσεις στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για την αμυντική βοήθεια από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση απειλής για τον πληθυσμό ή το έδαφός της λόγω του πολέμου στο γειτονικό Ιράκ. Το ΝΑΤΟ συμφώνησε σε ένα πακέτο αμυντικών μέτρων και διεξήγαγε την Επιχείρηση Display Deterrence από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαΐου 2003. Στις 22 Ιουνίου 2012, η Τουρκία ζήτησε σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 4, μετά την κατάρριψη ενός από τα μαχητικά της αεροσκάφη από τις συριακές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας. Στις 3 Οκτωβρίου 2012, η Τουρκία ζήτησε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, όταν πέντε Τούρκοι πολίτες σκοτώθηκαν από συριακά βλήματα. Μετά από αυτά τα περιστατικά, στις 21 Νοεμβρίου 2012, η Τουρκία ζήτησε την ανάπτυξη πυραύλων Patriot. Το ΝΑΤΟ συμφώνησε σε αυτό το μέτρο. Στις 3 Μαρτίου 2014, η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 μετά την αύξηση των εντάσεων στη γειτονική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Στις 26 Ιουλίου 2015, η Τουρκία ζήτησε τη σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και για να ενημερώσει τους Συμμάχους για τα μέτρα που έλαβε. Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, η Τουρκία ζήτησε διαβουλεύσεις μετά τον θάνατο Τούρκων στρατιωτών σε αεροπορικές επιδρομές του συριακού καθεστώτος και της Ρωσίας στην επαρχία Ιντλίμπ. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία ζήτησαν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 4, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.