Κρεμλίνο: «Η προσέγγιση με την Ουάσινγκτον έχει σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα»

Η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα», δηλώνει το Κρεμλίνο μία ημέρα μετά την νέα αιφνίδια μεταστροφή του αμερικανού προέδρου που επιτέθηκε στην Ρωσία και υποστήριξε την Ουκρανία.

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (...). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο RBC, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Απαντώντας δε στον Τραμπ που αποκάλεσε την Ρωσία «χάρτινη τίγρη», έδωσε την διαβεβαίωση ότι η χώρα του είναι «σταθερή». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 με την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (...) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξ αρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Αρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ