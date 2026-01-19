Κρεμλίνο: Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έλαβε επιστολή από τον Αμερικανό ομόλογό του ώστε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, ενημέρωσε σήμερα, Δευτέρα (19/01), το Κρεμλίνο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων, επεσήμανε: «Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε, επίσης, μέσω διπλωματικών διαύλων μία επιστολή για να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο της Ειρήνης"».

Ακόμα, είπε, πως το Κρεμλίνο εξετάζει την πρόσκληση και «ελπίζει πως θα λάβει περισσότερες πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά».

Η σύσταση του εν λόγω Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό βήμα στο αμερικανικό σχέδιο, που στηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Στο Συμβούλιο, που ο Τραμπ αποκάλεσε το «πιο σημαντικό και επιφανές που έχει συσταθεί ποτέ», συμμετέχουν επιφανείς προσωπικότητες όπως ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Επιστολές έχουν λάβει, επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ - Σίσι.