Το Κρεμλίνο περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες του Πούτιν με τον Γουίτκοφ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα (5/12) ότι η Μόσχα περιμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τους Αμερικανούς απεσταλμένους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ουσακόφ, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόσθεσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Πούτιν: «Ο Τραμπ έχει τη δική του ατζέντα»

Υπενθυμίζεται ότι εχθές (4/12) ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνέντευξη του στο India Today δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει τη δική του ατζέντα, τους δικούς του στόχους».

Ερωτηθείς για τον πόλεμο δασμών του Τραμπ, ο Πούτιν λέει: «Οι αποφάσεις του δεν λαμβάνονται από το πουθενά. Έχει συμβούλους που πιστεύουν ότι η εφαρμογή τέτοιων δασμολογικών πολιτικών ωφελεί τελικά την οικονομία των ΗΠΑ».

Ερωτηθείς πώς θα χαρακτήριζε τον Τραμπ, ο Πούτιν λέει: «Ποτέ δεν δίνω αξιολογήσεις χαρακτήρα για τους συναδέλφους μου.