Κρεμλίνο: «Σκληραίνει η θέση μας μετά την επίθεση με drone» - «Κανένα στοιχείο» απαντάει το Κίεβο

Το Κρεμλίνο λέει ότι η Ρωσία σκληραίνει τη θέση της για την Ουκρανία μετά την επίθεση με drone, ενώ το Κίεβο απαντάει ότι η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο.

Ντμίτρι Πεσκόφ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ. | Shutterstock
Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη (30/12) ότι επίθεση με ουκρανικά drones σε προεδρική κατοικία στην περιοχή Νοβγκορόντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε τη διάψευση της επίθεσης από την πλευρά της Ουκρανίας – και δήλωσε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης πηγαίνουν με τα νερά του Κιέβου.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει στόχο την κατάρρευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι να σκληρύνει η διαπραγματευτική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ίδιος, γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αψηφήσει αυτό και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που πηγαίνουν με τα νερά του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιδέα ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι ένας απολύτως παράλογος ισχυρισμός».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία έχει υλικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίθεση με drone, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones αλλά ότι το ερώτημα περί θραυσμάτων αφορά το υπουργείο Άμυνας.

«Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο»

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντριι Σιμπίχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

