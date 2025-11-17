Κρεμλίνο: Συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία της

Το Κρεμλίνο ελπίζει πως μια Σύνοδος Κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία της, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά στην Αλάσκα, όπου απέτυχαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, όμως ο Τραμπ τα ακύρωσε λίγο αργότερα.
Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει πολύ αρνητικά ένα νομοσχέδιο, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ και ότι επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία.
Ο Πεσκόφ είπε ακόμα σήμερα ότι συνεχίζεται η συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων από το Φεβρουάριο 2022 που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να εισβάλουν στην Ουκρανία.
- «Πρωί 17ης Νοεμβρίου, βγήκα με μια κάμερα στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο»
- Η Λατινοπούλου μιλά για 6 μύθους «που δεν διδάσκουν» για το Πολυτεχνείο: «Να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός»
- Η στρατιωτική μέθοδος που σε στέλνει για ύπνο μέσα σε δύο λεπτά - Πιάνει για το 96% των ανθρώπων
- Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος του επεισοδίου με τους αστυνομικούς: «Βίωσα εξευτελισμό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.