Κρίσιμα ερωτήματα για την φονική επίθεση στο σχολείο του Ιράν: Πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ «καίνε» το Πεντάγωνο

Πέντε πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην ανώτατος στρατιωτικός νομικός σύμβουλος, άσκησαν κριτική στο Πεντάγωνο επειδή δεν αναγνωρίζει πιθανή αμερικανική εμπλοκή στην θανατηφόρα επίθεση σε σχολείο του Ιράν όπου σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα χθεσινά στοιχεία, έχασαν τη ζωή τους 155 άτομα, ανάμεσά τους 120 μαθητές.

Ορισμένοι από αυτούς τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να μην έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και βασικές πληροφορίες για την επίθεση μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επίθεση έγινε 28 Φεβρουαρίου. Τους δύο μήνες που ακολούθησαν, το Πεντάγωνο έχει δηλώσει μόνο ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στις αρχές Μαρτίου ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούσαν πιθανό πως οι αμερικανικές δυνάμεις ευθύνονταν για το χτύπημα στο σχολείο κατά λάθος, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα.

Όταν το BBC υπέβαλε σειρά ερωτήσεων στο Πεντάγωνο σχετικά με το πλήγμα και τις κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας, αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας απάντησε: «Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα», προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν όταν είναι διαθέσιμες.

Οι πέντε πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο βρετανικό μέσο ασκούν έντονη κριτική στο Πεντάγωνο επειδή δεν έχει αναγνωρίσει ούτε εξηγήσει επαρκώς την πιθανή αμερικανική ευθύνη για το πλήγμα στο σχολείο στο Μινάμπ, κάτι που θεωρούν ασυνήθιστο και αντίθετο με τη συνήθη πρακτική διαφάνειας σε αντίστοιχες υποθέσεις. Υποστηρίζουν ότι η παρατεταμένη σιωπή και η έλλειψη βασικών πληροφοριών υπονομεύουν την αρχή της λογοδοσίας και της προστασίας των αμάχων, με ορισμένους να λένε ότι η ίδια η διεξαγωγή έρευνας δείχνει πως οι ΗΠΑ πιθανότατα εμπλέκονται αλλά αποφεύγουν να το παραδεχτούν δημόσια.

Οι ευθύνες που αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στις 7 Μαρτίου ότι κατά τη «γνώμη» του το Ιράν ευθύνεται για το πλήγμα στο Μινάμπ, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ρωτήθηκε για βίντεο που δείχνει έναν αμερικανικό πύραυλο Τόμαχοκ να πλήττει στρατιωτική βάση δίπλα στο σχολείο, είπε: «Δεν το έχω δει» και ισχυρίστηκε, χωρίς αποδείξεις, ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους Τόμαχοκ.

Στις 11 Μαρτίου, όταν ρωτήθηκε για αναφορές ότι αρχική στρατιωτική έρευνα έδειξε πως οι ΗΠΑ χτύπησαν το σχολείο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όταν ρωτήθηκε από το BBC στις 4 Μαρτίου για το πλήγμα, δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το ερευνούμε. Φυσικά δεν στοχοποιούμε ποτέ αμάχους».

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να απαντήσει σε πολλαπλές ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό. Έχει επίσης επανειλημμένα αποφύγει να απαντήσει αν η ιρανική στρατιωτική βάση δίπλα στο σχολείο ήταν προγραμματισμένος στόχος στις 28 Φεβρουαρίου, παρά το ότι έχει μιλήσει δημόσια για άλλους προγραμματισμένους στόχους ή επιχειρήσεις στον πόλεμο.