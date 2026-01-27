Κύμα ψύχους στις ΗΠΑ: Στους 30 οι νεκροί από τη συνεχιζόμενη κακοκαιρία

Ο τραγικός απολογισμός του κύματος ακραίου ψύχους στις ΗΠΑ ανήλθε σε 30 νεκρούς, εκ των οποίων επτά που έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ.

Παράλληλα, εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και περισσότερα από 530.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα (27/1) το πρωί.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες λόγω της μιας μάζας αρκτικού αέρα, κυρίως στις βόρειες ΗΠΑ όπου η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους -45° Κελσίου.

ΗΠΑ: Ανένδοτο και φονικό κύμα ψύχους

Σημαντικές χιονοπτώσεις – περισσότερα από 30 εκατοστά σε περίπου 20 πολιτείες—είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, κατά το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com, λίγοι περισσότεροι από 530.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ιδίως στις νότιες ΗΠΑ, στο Τενεσί και το Μισισίπι, όπου ο παγετός έχει προκαλέσει πτώσεις των γραμμών ηλεκτροδότησης.

Περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι έχουν πληγεί στο Τενεσί, περισσότεροι από 140.000 στο Μισισίπι και σχεδόν 100.000 στη Λουιζιάνα.

«Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα περισσότερες ημέρες, διότι οι αρχές αγωνίζονται να συνέλθουν (από την κακοκαιρία). Οι περισσότερες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε τους αναγκαίους πόρους να καθαρίσουν έπειτα από τέτοια γεγονότα, διότι δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι.

Ο Ντέιβ Ραντέλ, μετεωρολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι το χιόνι που έπεσε ήταν «πολύ ξηρό» και «λεπτό σαν πούδρα», κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να το παρασύρει εύκολα ο άνεμος, δυσχεραίνοντας τι προσπάθειες να καθαριστούν οι δρόμοι και μειώνοντας την ορατότητα.

Θεωρούμενη από κάποιους μετεωρολόγους η χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, συνοδεύεται από πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίστηκε στα τοπικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.