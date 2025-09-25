Κύπρος: Άνδρας που προσποιήθηκε ότι είναι γιατρός στη Γάζα απέσπασε 18.000 ευρώ από 74χρονη μέσω Facebook

Μια 74χρονη έπεσε θύμα απάτης στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς ο δράστης έκανε... επίκληση στο συναίσθημα.

Ένας άνδρας που είχε γνωρίσει μέσω του Facebook, την έπεισε να του στείλει συνολικά 18.000 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι ήταν γιατρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Αστυνομία, επικοινωνούσαν για περίπου τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφερε να την πείσει για τις «αγνές» προθέσεις του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Εκμεταλλευόμενος τα αισθήματά της, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, της ζητούσε επανειλημμένα οικονομική βοήθεια, ισχυριζόμενος ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες και ότι σύντομα θα ταξίδευε στην Κύπρο για να τη συναντήσει. Υποσχέθηκε μάλιστα να της επιστρέψει τα χρήματα που του είχε στείλει.

Πιστεύοντας τα λόγια του, η 74χρονη γυναίκα προχώρησε σε πολλαπλές τραπεζικές μεταφορές σε ξένο λογαριασμό του, με το συνολικό ποσό να φτάνει τις 18.000 ευρώ. Όταν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για απάτη, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο λογαριασμός του άνδρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε εξαφανιστεί και τα χρήματα είχαν χαθεί.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.