Κύπρος: Ένοικοι γλύτωσαν τελευταία στιγμή από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο όταν κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας. Το κτίριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Σύμφωνα με αναφορές σε κυπριακά μέσα οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Μαρτυρίες που επικαλείται το philenews.com αναφέρουν ότι κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο κυπριακό site ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές (σ.σ πασχαλινό έθιμο της Κύπρου), λόγω της Αναστάσεως.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού προσώπου από την ΕΜΑΚ και την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.