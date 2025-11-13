Κύπρος: Περίπου 50 μετασεισμοί σε 24 ώρες - Πρωτοφανής αριθμός και συχνότητα, λέει το Γεωλογικό

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε τον πρώτο σεισμό της Πάφου στην Κύπρο ο οποίος σημειώθηκε χθες στις 11:31 το πρωί, προκάλεσε ανησυχία στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Πέντε λεπτά μετά τον αρχικό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ καταγράφηκε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ακολούθησε ακόμη μία, μεγέθους 4,3. Μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι ο αριθμός των μετασεισμών είχε φτάσει τους 20, ενώ έως σήμερα (13/11) το πρωί ανήλθε περίπου στους 50.

Ο διευθυντής του Τμήματος, κ. Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, δήλωσε στο philenews ότι η ανάλυση της σεισμικής ακολουθίας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς μέσα σε έναν σεισμό καταγράφονταν και δευτερεύουσες δονήσεις μικρότερου μεγέθους. Όπως εξήγησε, ο ακριβής αριθμός των σεισμών θα αποσαφηνιστεί μόνον όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν τους δύο ισχυρότερους σεισμούς.

Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η συχνότητα των μετασεισμών ήταν ασυνήθιστα υψηλή, ενώ αρκετοί από αυτούς έγιναν αισθητοί, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Τμήμα, καθώς η σεισμική δραστηριότητα ήταν πρωτοφανής για την περιοχή.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο διευθυντής ανέφερε ότι, παρότι μετά από κάθε μεγάλο σεισμό παρατηρείται συνήθως σεισμική ακολουθία, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ρυθμός και η ένταση των δονήσεων ήταν ιδιαίτερα αυξημένοι. «Ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι στην περιοχή σημειώθηκαν δύο σεισμοί σχεδόν ταυτόχρονα, φαινόμενο που, όπως είπε, θυμίζει σε κάποιο βαθμό ό,τι συνέβη πρόσφατα στην Τουρκία.