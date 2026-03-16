Κύπρος: «Θερίζει» την κτηνοτροφία ο αφθώδης πυρετός - Σε ρυθμούς καραντίνας η ύπαιθρος

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο αφθώδης πυρετός στην Κύπρο, με την κτηνοτροφία της χώρας να δέχεται πλέον ισχυρότερο πλήγμα. Μετά τον εντοπισμό 38 επιβεβαιωμένων εστιών στην επαρχία Λάρνακας, ο ιός κατάφερε να σπάσει την επιτήρηση των 10 χλμ.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, η κατάσταση, η οποία αρχικά φαινόταν ελεγχόμενη στην επαρχία Λάρνακας, πήρε απροσδόκητη, και ραγδαία τροπή τις τελευταίες ώρες.

Η επιβεβαίωση κρουσμάτων σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων στο Δάλι που ανήκει σε ζωέμπορα, καθώς και σε αγελαδοτρόφο στο Γέρι, ανατρέπει τους σχεδιασμούς, καθώς η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους «πνεύμονες» της γαλακτοκομικής βιομηχανίας της Κύπρου.

Βγήκε «παγανιά» ο αφθώδης πυρετός

Πλέον, ο εντοπισμός των δύο νέων κρουσμάτων επιβεβαιώνει τη διασπορά εκτός της αρχικής ζώνης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας ζώνης προστασίας 3 χλμ και επιτήρησης 10 χλμ. από την κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Με βάση το αυστηρό πρωτόκολλο προχωρούν οι θανατώσεις ζώων στις πληγείσες μονάδες και αυστηροί περιορισμοί στη μετακίνηση ζώντων ζώων και προϊόντων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κηρύσσοντας τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή στήνουν σημεία ελέγχου και απολύμανσης στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης στην κτηνοτροφική περιοχή.

Στις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας για τα πρόσθετα μέτρα αναχαίτισης της επιδημίας.

Αφθώδης πυρετός - Τα 5 σημεία της καραντίνας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και το πλαίσιο που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

1.Η θεσμική διαδικασία: Η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ζώνες περιορισμού προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία. Η Αρμόδια Αρχή (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) παρέχει συνεχή στοιχεία (κρούσματα, εργαστηριακές εξετάσεις κτλ.) στην Επιτροπή, η οποία προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις (25/2 και 11/3). Η πρώτη αφορούσε τις ζώνες για τα τρία αρχικά κρούσματα, ενώ η δεύτερη καλύπτει τα 33 συνολικά κρούσματα. Δεν περιλαμβάνονται πέντε επιπλέον κρούσματα.

Στη δεύτερη απόφαση ορίζεται ότι τίθεται σε περιορισμό και η υπόλοιπη Κύπρος, προκειμένου να προληφθεί οποιαδήποτε περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με τρίτες χώρες.

2.Διαρκής αξιολόγηση: Η Επιτροπή αναθεωρεί τις αποφάσεις αυτές αναλόγως των εξετάσεων και των ευρημάτων. Μέχρι στιγμής, τα δείγματα εκτός της ζώνης περιορισμού είναι αρνητικά, ενώ οι αναλύσεις συνεχίζονται κανονικά στην υπόλοιπη Κύπρο. Η Επιτροπή ενημερώνεται διαρκώς και λαμβάνει αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων.

3.Στόχευση μέτρων: Οι περιορισμοί που επιβάλλονται αφορούν αποκλειστικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, δηλαδή προέρχονται από νωπά κρέατα.

4.Οικονομικό αποτύπωμα: Η Κύπρος παραμένει εξαγωγέας χοιρινού κρέατος. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο όγκος των εξαγωγών ανέρχεται σε περίπου 1.000 σφάγια την εβδομάδα.

5.Χρονοδιάγραμμα: Οι περιορισμοί για τις εξαγωγές σε όλη την Κύπρο ισχύουν μέχρι την 1/5/2026. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί (να συντμηθεί ή να παραταθεί) με νέες αποφάσεις της Επιτροπής, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη.

Τι σημαίνει η «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη»

Η απόφαση των Βρυξελλών να επεκτείνει τα μέτρα σε ολόκληρο το νησί αποτελεί μια κίνηση στρατηγικής σημασίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει:

Ως «περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη» ορίζεται πλέον κάθε περιοχή της Κύπρου που δεν εμπίπτει στις στενές ζώνες προστασίας και επιτήρησης (δηλαδή εκτός των ακτίνων 3 και 10 χλμ. από τις εστίες).

Η Κύπρος υποχρεούται να εφαρμόσει μέτρα ελέγχου βάσει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς εξαιρέσεις περιοχών.

Ο στόχος είναι η απομόνωση του ιού εντός των συνόρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η νόσος δεν θα διασπαρεί από την επαρχία Λάρνακας προς άλλες περιοχές ή το εξωτερικό.

Αφθώδης πυρετός - Γιατί εξαιρείται το χαλούμι από τα μέτρα

Παρά την αυστηρότητα των μέτρων, το εθνικό προϊόν της Κύπρου, το χαλούμι, παραμένει στις διεθνείς αγορές. Η εξαίρεση αυτή βασίζεται σε αμιγώς επιστημονικά δεδομένα:

Ο ιός του αφθώδους πυρετού είναι ευαίσθητος στη θερμότητα. Οι διεθνείς κανονισμοί ορίζουν ότι προϊόντα που θερμαίνονται επαρκώς είναι ασφαλή.

Κατά την παραγωγή του χαλουμιού, το προϊόν θερμαίνεται σε θερμοκρασίες άνω των 90°C για αρκετή ώρα. Το όριο αυτό υπερκαλύπτει την απαίτηση των 70°C για 30 λεπτά που απαιτείται για την εξόντωση του ιού.

Παρά την απώλεια του καθεστώτος «ελεύθερης χώρας», η Κύπρος έχει εξασφαλίσει συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, οι οποίες αποδέχονται το χαλούμι ως ασφαλές προϊόν.

Αντίθετα, οι περιορισμοί παραμένουν αμείωτοι για το νωπό κρέας, το μη επεξεργασμένο γάλα και τα ζωικά υποπροϊόντα (δέρματα, μαλλί), ενώ στις μονάδες όπου επιβεβαιώνεται εστία, εφαρμόζεται η μέθοδος θανάτωσης και καταστροφής όλων των ευάλωτων ζώων.