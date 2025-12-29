Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν: «Θετική» την χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος

Νέα τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, να τη χαρακτηρίζει «θετική» μέσω ανάρτησης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για τον ρωσικό ισχυρισμό περί ουκρανικής επίθεσης με drone σε προεδρική κατοικία του Πούτιν. Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, περιέγραψε τον Τραμπ ως σοκαρισμένο όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση.

Οι τελευταίες πληροφορίες από το Κρεμλίνο, αναφέρουν μάλιστα πως ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την φερόμενη επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, ωστόσο θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα έχουν άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία «πολύ σύντομα» μετά τη χθεσινή τους συνομιλία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες «παραγωγικές», ενώ δήλωσε ότι θα ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα χθες το βράδυ.

Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ ανέφερε συγκεκριμένα ότι στις 28 προς 29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας, αναφέρει το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για ψέμα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοίμαζε το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.