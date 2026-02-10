Μενού

Λαβρόφ: «Ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους»

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, καλεί να μην υπάρχει ενθουσιασμός αναφορικά με το ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σεργκέι Λαβρόφ
Σεργκέι Λαβρόφ | SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS/POOL/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, επεσήμανε πως δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν μπροστά τους ακόμα πολύ δρόμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ, όπως μετέδωσε σήμερα, Τρίτη (10/02) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο δήλωσε πως οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ιζβέστια.

