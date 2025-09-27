Λαβρόφ: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει αποφασιστικής απάντησης»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε σήμερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Βloomberg, «οι Ευρωπαίοι προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι είναι έτοιμοι να καταρρίψουν αεροσκάφη της».

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τη συζήτηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ.

Ανέφεραν δε ότι ένα ξεχωριστό περιστατικό κατά το οποίο drones εισέβαλαν στην Πολωνία ήταν αποτέλεσμα λάθους. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις καθοδηγούνται από διεθνείς κανόνες.

Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτό το μήνα, οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται.