Λαϊκό προσκύνημα σήμερα στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ: Εκατομμύρια Ιρανοί στους δρόμους και στις πλατείες

Εκατομμύρια Ιρανών αναμένεται να συγκεντρωθούν και σήμερα (6/7) στην κύρια νεκρική πομπή για τον Αλί Χαμενεΐ, τον ηγέτη του Ιράν που δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου που κήρυξαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σε ένα χτύπημα που σκότωσε και τη 14 μηνών εγγονή του.

Ο γιος του και ντε φάκτο ηγέτης της ισλαμικής δημοκρατίας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να μην έχει εμφανιστεί δημόσια, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

The funeral procession for the martyred Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei and his family is now underway with millions of people in participation in Tehran. pic.twitter.com/JCVnK7Obpu — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 6, 2026

Οι τελετές που διαρκούν ημέρες χαρακτηρίστηκαν από βαθύ θρήνο, αλλά και θριαμβολογία για την κατάληξη του πολέμου και εκκλήσεις για εκδίκηση κατά του αμερικανοϊσραηλινού μπλοκ, μεταξύ άλλων από έναν ποιητή που απήγγειλε ποίημα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Κηδεία Χαμενεΐ - Εκατομμύρια στους δρόμους

Με την κηδεία να προσελκύει τεράστια πλήθη, κάποιοι άλλοι Ιρανοί που μίλησαν σε δυτικά μέσα ενημέρωσης, στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν την εκδήλωση με αδιαφορία και απογοήτευση.

Η εικόνες όμως μιλούν από μόνες τους. Το καθεστώς της Τεχεράνης απολαμβάνει ευρείας αποδοχής. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες κόσμου συρρέουν στα μέσα μεταφοράς και στους δρόμους, συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις εις μνήμη του Αγιατολλάχ.

Mourners gather at Tehran metro stations to attend the funeral of the martyred Leader



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Εν τω μεταξύ, η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σταθερή, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση, σύμφωνα με τις ναυτιλιακές αρχές. Αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν την ασφάλεια του στενού στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον την επόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Σε συνέντευξή του την Κυριακή, ο Νετανιάχου υποβάθμισε τις όποιες διαφωνίες με τον Τραμπ σχετικά με το Ιράν.