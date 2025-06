Η Lauren Drain αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα fitness model και influencer στα social media, έχοντας πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς δωματικής διάπλασης. Παράλληλα η κύρια ασχολία της είναι η νοσηλευτική, ενώ εδώ και χρόνια αποτελεί και συγγραφέα με το πρώτο της βιβλίο να γίνεται best seller.

Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, υπάρχει μία τρομερή ιστορία -που αποτέλεσε και το θέμα του βιβλίου της- και την έκανε ουσιαστικά να αλλάξει τη ζωή της και να την αρχίσει από το «μηδέν».

Στα 14 της χρόνια, ο πατέρας της Steve Drain, ένας ανεξάρτητος σκηνοθέτης, δούλεψε πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για την ακραία, φονταμενταλιστική θρησκευτική ομάδα Westboro Baptist Church. Μία αίρεση γνωστή για τη ρητορική μίσους που εκφράζει δημόσια απέναντι σε ομοφυλόφιλους, στρατιώτες, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, Εβραίους, καθολικούς, μουσουλμάνους και άλλες ομάδες. Βέβαια, παρά το όνομά της, δεν συνδέεται με καμία επίσημη Βαπτιστική εκκλησία.

Ο πατέρας της αν και αρχικά ήταν αντίθετος, κατά την έρευνά του άλλαξε άποψη και πείστηκε από τη διδασκαλία τους. Έτσι, μετέφερε όλη την οικογένεια από τη Φλόριντα στο Κάνσας, και άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της «εκκλησίας».

Η Lauren Drain ανατράφηκε στο περιβάλλον της αίρεσης, συμμετέχοντας σε πορείες, κρατώντας πλακάτ μίσους και αποκόπτοντας σχέσεις με τον “κόσμο”. Η εκκλησία απαιτούσε απόλυτη συμμόρφωση, αυστηρή απομόνωση από τον υπόλοιπο πληθυσμό και πειθαρχία – οτιδήποτε θεωρούταν "κοσμικό" ήταν αμαρτωλό. Η αποπομπή της ήρθε το 2007, όταν άρχισε να αμφισβητεί τη νομιμότητα των δογμάτων και να δείχνει ενδιαφέρον για άτομα εκτός εκκλησίας – συγκεκριμένα για έναν νέο με τον οποίο διατηρούσε επαφή μέσω email. Οι γονείς της και τα μέλη της αίρεσης τη χαρακτήρισαν "αποστάτρια" και τη διέγραψαν δια παντός, χωρίς ποτέ να της ξαναμιλήσουν.

Lauren Drain: «Μου απαγορεύθηκε κάθε επικοινωνία»

«Δέχτηκα κατήχηση στην αίρεση ως παιδί, αλλά αργότερα εξορίστηκα λόγω μη συμμόρφωσης. Με έστειλαν σε ένα δωμάτιο μοτέλ με τίποτα περισσότερο από μια βαλίτσα, και μου απαγορεύθηκε κάθε μορφή επικοινωνίας με τα αδέρφια μου και τα μέλη της οικογένειάς μου. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε. Έπρεπε να ξαναχτίσω ολόκληρη τη ζωή μου κοιτάζοντας απο μακριά την οικογένεια και τους φίλους που κάποτε είχα» λέει η ίδια για την εμπειρία της.

«Από τότε, έχω μιλήσει σε πανεπιστήμια, συνέδρια και πολλές άλλες εκδηλώσεις για να βοηθήσω στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη δύναμη του μίσους και της πλύσης εγκεφάλου. Έχω ξεκινήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για να βοηθήσω άλλους να ξεφύγουν από την αίρεση, έχω γράψει ένα βιβλίο, έχω ποζάρει για το NOH8 και πολλά, πολλά άλλα. Με λίγα λόγια, δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι στη ζωή ή πόσο άσχημα σου φαίνονται τώρα, είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι αν απλώς βάζεις το ένα πόδι μπροστά από το άλλο - προχωράς μπροστά. Κάνεις πρόοδο, όσο μικρή κι αν είναι» συμβουλεύει η Lauren Drain.

Το 2013 εξέδωσε το βιβλίο της Banished: Surviving My Years in the Westboro Baptist Church, με τη συγγραφική βοήθεια της Lisa Pulitzer, στο οποίο αφηγείται τον αγώνα της εντός της εκκλησίας και την πορεία προς την εξορία – το βιβλίο έγινε bestseller.

Η... απογείωση μέσα από τη γυμναστική

Παρότι πιστοποιημένη νοσοκόμα, τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το fitness. «Ποτέ δεν σκόπευα να γίνω «μοντέλο γυμναστικής» – στην πραγματικότητα, αυτή δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου. Ήμουν δυσαρεστημένη με αυτό που έβλεπα στον καθρέφτη και ένιωθα ακόμα χειρότερα, οπότε αποφάσισα να κάνω μια αλλαγή προς το καλύτερο» έχει πει για την αρχή την ενασχόλησής της.

Πέρα από τις φωτογραφίσεις και τις εμφανίσεις της, η Lauren έγινε πιστοποιημένη personal trainer και ξεκίνησε δικά της online προγράμματα γυμναστικής και διατροφής, κυρίως για γυναίκες που ήθελαν να μεταμορφώσουν τη ζωή τους σωματικά και ψυχικά.

Σήμερα είναι ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθεί μηνύματα αυτοβελτίωσης, πνευματικής ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης μέσω της γυμναστικής, και έχει μετατρέψει την προσωπική της τραγωδία σε κινητήρια δύναμη ενδυνάμωσης για χιλιάδες άλλους.

