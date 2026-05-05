Λειψία: Σε ψυχιατρική κλινική ο 33χρονος που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο του πλήθος πεζών

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 33χρονου Γερμανού που συνελήφθη, καθώς έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος πεζών σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό άλλων.

Μετά από απόφαση του δικαστηρίου ο φερόμενος δράστης θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Στην τρέχουσα έρευνα, ωστόσο, επισημαίνεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη «σε κατάσταση τουλάχιστον σημαντικά μειωμένου καταλογισμού», ενώ έπειτα από αίτημα του εισαγγελέα, το περιφερειακό δικαστήριο της Λειψίας έκρινε τον προσωρινό εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική «αναγκαίο για τη δημόσια ασφάλεια».

Με βάση τα τρέχοντα ευρήματα, λόγω της κατάστασής του, ο κατηγορούμενος είναι πιθανό «να διαπράξει περαιτέρω σοβαρές παράνομες πράξεις συγκρίσιμης σοβαρότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

Ο δράστης έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ζούσε στην περιοχή της Λειψίας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική. Είχε εισαχθεί οικειοθελώς και πήρε εξιτήριο στο τέλος Απριλίου, επιβεβαίωσε το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Σαξονίας.

Στο παρελθόν είχε επίσης απασχολήσει και πάλι την αστυνομία, μεταξύ άλλων για απειλές και δυσφημιστικά αδικήματα σε βάρος ατόμων στον κοινωνικό του κύκλο.

Στη χθεσινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους μία 63χρονη και ένας 77χρονος, ενώ ακόμη οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Επιπλέον, περισσότερα από 80 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.