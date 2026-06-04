Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση μετά από γάμο - Τουλάχιστον 70 άτομα με συμπτώματα

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε γάμο στη Λεμεσό της Κύπρου, όταν αρκετοί καλεσμένοι σε γάμο έπαθαν τροφική δηλητηρίαση.

Όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν εμφάνισαν συμπτώματα 39 άτομα από τη Λέμεσο, όπου τα 15 νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά.

Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, σύμφωνα με το Philenews.com, εκ των οποίων τρία πρόσωπα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Λεμεσός: Σε εξέλιξη οι έρευνες του Υπουργείου Υγείας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Υπουργείο Υγείας για την μαζική δηλητηρίαση. Διενεργούνται συνεντεύξεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης των δύο υποθέσεων.