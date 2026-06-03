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ΕΦΕΤ: Ανάκληση για συσκευασμένη σαλάτα πασίγνωστης εταιρείας - Εντοπίστηκε επικίνδυνο μικρόβιο

Οδηγίες για ανάκληση σαλάτας, που διανέμεται από πασίγνωστη εταιρεία οπωροκηπευτικών, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΕΤ.

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Οδηγίες για ανάκληση σαλάτας, που διανέμεται από πασίγνωστη εταιρεία οπωροκηπευτικών, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΕΤ, αφού διαπίστωσε παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού σε αυτήν.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος ''Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων'' έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης».

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Η σαλάτα που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ | barbastathis.com

ΕΦΕΤ: Το επικίνδυνο παθογόνο στη σαλάτα

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes».

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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